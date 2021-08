Bất chấp lệnh cấm, 11 nam nữ tụ tập hát karaoke, dương tính với ma túy

Dân trí Chủ quán bất chấp các quy định về phòng chống dịch Covid-19, mở cửa cho nhiều khách tụ tập hát karaoke, 11/12 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) vừa kiểm tra, phát hiện tại quán karaoke Khánh Cường (xã Cao Phong) do Nguyễn Quốc Tấn (sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) làm chủ bất chấp các quy định phòng, chống dịch Covid-19 mở cửa cho nhiều khách tụ tập hát tại quán.

11/12 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy (Ảnh: CAVP).

Tại thời điểm kiểm tra, Công an huyện Sông Lô phát hiện tại một phòng hát có 9 trường hợp đang mở nhạc mạnh, uống bia trong phòng hát karaoke. Sau đó, lực lượng công an phát hiện thêm 2 trường hợp ngủ ở phòng hát bên cạnh.

Các trường hợp trên đều không có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Vĩnh Phúc, chủ yếu ở các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình, Sơn La, Nghệ An, Phú Thọ và đều là nhân viên làm thuê ở tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 5/2021 chưa về địa phương.

Qua xét nghiệm nhanh Covid-19, chủ quán và 11 trường hợp trên đều có kết quả âm tính. Tuy nhiên, 11/12 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy.

Công an huyện Sông Lô đang tiếp tục điều tra mở rộng và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Công an huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc đang mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định (Ảnh: CAVP).

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đang căng mình triển khai toàn diện các công tác phòng ngừa với quyết tâm không để dịch lây lan ra cộng đồng. Đặc biệt lực lượng công an tỉnh đã triển khai mạnh mẽ, quyết liệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, thời gian gần đây vẫn nhiều quán karaoke mở cửa, cố tình vi phạm.

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu công an các huyện, thành phố và các đơn vị nghiệp vụ tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, vận động 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định đóng cửa phòng, chống dịch và xử lý nghiêm khắc các trường hợp cố tình vi phạm.

Thế Kha