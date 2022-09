Bắt cán bộ quản lý thị trường đánh phụ nữ vì ghen tuông

Chiều 6/9, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Trọng Nhạc (SN 1986, trú tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối với Lê Trọng Nhạc (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Bị can Lê Trọng Nhạc là cán bộ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa - người bị tố đánh chị N.T.V. (trú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, chị V. bị tổn hại 21% sức khỏe.

Trước đó, như Dân trí phản ánh, tối 21/8, chị V. được Lê Trọng Nhạc đón đi ăn cơm tại một nhà hàng ở khu Đông Phát, thành phố Thanh Hóa. Đến 22h30, họ cùng nhóm bạn 6 người đi hát tại một quán karaoke ở phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.

Tại phòng hát, khi chị V. cùng một người đàn ông khác trong nhóm hát với nhau thì ông Nhạc bất ngờ lao vào đánh chị V.

Vì ghen tuông, chị V. bị Nhạc đánh đập suốt nhiều giờ (Ảnh: CTV).

Chị V. chạy xuống tầng một và được một người bạn đưa về bằng ô tô riêng. Tuy nhiên, Nhạc tiếp tục đuổi theo chặn đầu xe, buộc chị V. phải sang ngồi ô tô của ông này.

Khi chị V. lên xe, Nhạc không đưa về nhà mà lái xe đến một điểm khác và liên tục đánh chị V. trên xe.

Trong quá trình đánh chị V., Nhạc còn lột hết quần áo nạn nhân rồi quay phim, chụp ảnh, đe dọa nếu báo công an và đi viện thì sẽ tung clip lên mạng…

Sau đó Nhạc lái xe đưa chị V. về nhà nạn nhân ở phường Đông Vệ, dìu lên phòng rồi ra về. Đến trưa 22/8, con gái chị V. gọi điện cho người thân đưa mẹ vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị V. đã có đơn kêu cứu gửi công an, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan báo chí. Sau đó, Tổng cục QLTT ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với Lê Trọng Nhạc, thời gian đình chỉ công tác bắt đầu từ ngày 23/8.