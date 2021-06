Bắt 4 "nữ quái" cầm đầu đường dây lô, đề hàng chục tỷ đồng

Dân trí Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng về tội đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề.

2 trong 4 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề (Ảnh: Truyền hình Nghệ An). Từ giữa tháng 5/2021, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện một đường dây chuyên ghi số lô, số đề với nhiều đối tượng tham gia, hoạt động hết sức tinh vi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được 4 đối tượng cầm đầu là Dương Thị Nhung (SN 1970, trú tại xóm 10, xã Quỳnh Châu); Nguyễn Thị Chính (SN 1970, trú tại khối 5, thị trấn Cầu Giát); Nguyễn Thị Chín (SN 1975, trú tại xóm 6, xã Quỳnh Châu) và Nguyễn Thị Thái (SN 1969, thôn 5, xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu). Sau khi nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, từ ngày 9-15/6, Công an huyện Quỳnh Lưu phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 13 đối tượng về hành vi đánh bạc. Trong đó có 11 đối tượng là nữ giới, tuổi đời từ 23-53; có 2 đối tượng trú tại huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Tại hiện trường, công an đã thu giữ 21 bảng đề, 17 điện thoại di động, 3 laptop và nhiều tang vật khác có liên quan. Bước đầu chứng minh số tiền các đối tượng đánh bạc trong tháng 5/2021 và đầu tháng 6/2021 là hơn 10 tỷ đồng. Chuyên án đang được Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra, làm rõ. Nguyễn Tú