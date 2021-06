Khởi tố đối tượng giết gái bán dâm để cướp tiền chơi game, đánh bài

Dân trí Sau khi "xong việc", Thừa dùng dao đâm cô gái bán dâm rồi cướp điện thoại đem về bán, lấy tiền chơi game, đánh bài.

Ngày 14/6, Công an huyện Gò Dầu (tỉnh Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Văn Thừa (sinh năm 1986, ngụ xã Định Hiệp, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) về hành vi cướp tài sản và giết người.

Thực nghiệm lại hiện trường đối tượng Võ Văn Thừa đâm cô gái bán cà phê.

Theo cơ quan công an, vào 10h30 ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Dầu nhận tin báo của Công an xã Thanh Phước về vụ cướp tài sản xảy ra ở quán cà phê P.V (thuộc ấp Xóm Đồng, xã Thanh Phước).

Công an huyện Gò Dầu đã khám nghiệm hiện trường, điều tra và xác định đối tượng gây án là Võ Văn Thừa nên tiến hành truy bắt. Khi trinh sát phát hiện đối tượng xuất hiện tại khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời vào ngày 2/6, lực lượng công an đã tổ chức vây bắt.

Tại cơ quan điều tra, Thừa khai nhận: Thừa làm công nhân cho một công ty thuộc khu công nghiệp Phước Đông (huyện Gò Dầu) và đam mê cờ bạc dưới hình thức tài xỉu trên ứng dụng "SUN WIN".

Trước khi gây án, Thừa lấy dao tại phòng trọ giấu trong người rồi điều khiển xe máy đến cà phê P.V uống nước, mua dâm chị L.T.L. (ngụ tỉnh Tiền Giang).

Sau khi hoàn tất việc mua bán, Thừa kêu chị L. lấy chai nước suối. Khi chị L. đi vào trong quán lấy nước và bị rơi điện thoại, Thừa liền cướp điện thoại.

Thấy vậy, chị L. truy hô nên Thừa rút con dao giấu sẵn trong người ra đâm chị L. rồi lên xe tẩu thoát.

Sau khi gây án, đối tượng trở về nhà trọ mang điện thoại vừa cướp được đi thế chấp được 2 triệu đồng. Có tiền, Thừa nạp vào tài khoản 1,5 triệu đồng để chơi game và thua hết.

Chị L. được người dân xung quanh đưa đến bệnh viện cứu chữa và hiện sức khỏe đã hồi phục.

Sơn Nhung