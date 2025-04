Bắt 21 thanh, thiếu niên mang hung khí đi đánh nhau

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 21 thanh, thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng, xảy ra ngày 4/4, trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Những thanh, thiếu niên Hà Nam bị bắt giữ vì hành vi gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 4/4 (Ảnh: Công an Hà Nam).

Theo cảnh sát, do mâu thuẫn cá nhân, tối ngày 4/4, Nguyễn Bá Gia Huy (SN 2008) trú tại xã Bình An, huyện Bình Lục, đã rủ 17 thanh, thiếu niên khác ở huyện Bình Lục mang theo hung khí, điều khiển xe tốc độ cao, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường tìm Nguyễn Quốc Triệu (SN 2007) cùng trú tại xã Bình An, huyện Bình Lục để đánh nhau.

Bực tức do bị đuổi đánh, nhóm của Triệu đã cầm gạch, đá lao ra đường hô hào, chửi bới, chặn đánh một nhóm thanh, thiếu niên khác cùng trú tại xã Bình An, huyện Bình Lục.

Quá trình điều tra, công an đã xác minh và triệu tập các đối tượng có liên quan lên làm việc.

Căn cứ các tài liệu điều tra và hành vi vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 21 thanh, thiếu niên có hành vi gây rối trật tự công cộng.