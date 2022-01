Bắt 2 đối tượng buôn ma túy, phát hiện thêm nhiều "hàng nóng"

Ngày 16/1, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ 2 đối tượng Trần Văn Tiến (SN 1991) trú tại xã Lý Thành, huyện Yên Thành và Lương Văn Minh (SN 1978) trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Trần Văn Tiến (Ảnh: Công An Nghệ An, đối tượng đánh dấu X).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Sau quá trình điều tra, tối ngày 8/1, tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu - Nghệ An, Ban chuyên án bắt giữ đối tượng Trần Văn Tiến (SN 1991) trú tại xã Lý Thành, huyện Yên Thành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 800 viên ma túy tổng hợp.

Số vũ khí nóng mà các đối tượng dùng để đi buôn ma túy (Ảnh: Công an Nghệ An).

Tiến hành khám xét nhà ở của Tiến, lực lượng chức năng thu giữ thêm 63 viên ma túy tổng hợp.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, đến ngày 13/1, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ đối tượng Lương Văn Minh (SN 1978) trú tại xã Tri Lễ, huyện Quế Phong về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lương Văn Minh bị bắt giữ (Ảnh: Công an Nghệ An).

Khám xét chỗ ở của Minh, cảnh sát thu giữ 0,087gam heroin, một khẩu súng kíp, một dao mẹo và một kiếm tự chế. Lực lượng chức năng xác định, Minh chính là đối tượng bán ma túy cho Trần Văn Tiến.

Hiện, chuyên án đang được Công an huyện Yên Thành điều tra, mở rộng.