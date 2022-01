Kiểm tra nơi cất ma túy, phát hiện đối tượng "găm" nhiều hung khí nguy hiểm

Ngày 12/1, tin từ Công an Bạc Liêu cho biết, khoảng 16h ngày 11/1, lực lượng Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng Công an huyện Đông Hải bắt quả tang Danh Hoàng Duy (35 tuổi) ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà.

Đối tượng Danh Hoàng Duy (Ảnh: Công an Bạc Liêu).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ một số gói nilon có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và đồ dùng sử dụng ma túy.

Đặc biệt, công an còn phát hiện các loại hung khí nguy hiểm như đao, kiếm, mã tấu, cùng một số tang vật khác.

Tang vật bị phát hiện tại nhà của Duy gồm tinh thể nghi ma túy và hung khí nguy hiểm (Ảnh: Công an Bạc Liêu).

Đối tượng khai nhận số tinh thể màu trắng nói trên mua từ TPHCM đem về nhà sử dụng, còn hung khí mua để phòng thân.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.