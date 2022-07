"Bao vây" trưởng công an xã, 10 con bạc nhận 110 tháng tù giam

Ngày 11/7, sau 2 ngày nghị án, Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tuyên án đối với 10 bị cáo về tội "Chống người thi hành công vụ" xảy ra tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo: Nguyễn Phúc Hậu (35 tuổi) 15 tháng tù giam; Huỳnh Văn Lấm (48 tuổi) 17 tháng tù giam; Nguyễn Chí Hải (22 tuổi); Châu Thái Duy (33 tuổi; Nguyễn Văn Nhơn (55 tuổi), mỗi bị cáo 13 tháng tù giam; Trần Văn Nam (35 tuổi); Hà Thị Chi Linh (26 tuổi), mỗi bị cáo 8 tháng tù giam; Nguyễn Thị Tuyết Mai (31 tuổi) 7 tháng tù giam; Nguyễn Thị Trinh (51 tuổi) 11 tháng tù giam và Huỳnh Thị Tiểu Lam (17 tuổi) 5 tháng tù giam. Tất cả các bị cáo trên cùng trú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

10 bị cáo bị tuyên phạt 110 tháng tù giam về tội "chống người thi hành công vụ" (Ảnh: Nghiêm Túc).

Theo cáo trạng, khoảng 19h40, ngày 12/12/2021, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực ấp Phú Thượng 2, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có nhiều đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, Trung tá Nguyễn Phú Cường - Trưởng Công an xã Kiến An triển khai lực lượng đến địa điểm như tin báo, vây bắt con bạc.

Khi đến hiện trường, các đối tượng bỏ chạy, lực lượng Công an đã kịp thời bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nhơn (55 tuổi), cư trú địa phương và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến việc đánh bạc.

Thấy Nhơn bị bắt, Hậu, Mai, Hải, Duy cùng các bị cáo còn lại ở gần đó chạy đến giằng co, xô đẩy Trung tá Cường và lực lượng đang làm nhiệm vụ để Nhơn chạy thoát thân. Không dừng lại ở đó, nhóm bị cáo tiếp tục có những lời lẽ thô tục, hành hung Trung tá Cường và lực lượng làm nhiệm vụ.

Sự việc được lắng xuống khi lực lượng Công an huyện Chợ Mới đến hiện trường giải tán đám đông, đồng thời mời các đối tượng liên quan về cơ quan để làm việc.

Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến việc thực hiện nhiệm vụ của người đang thi hành công vụ và xâm phạm đến hoạt động của Nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực thi hành nhiệm vụ công, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nên cần phải xử lý nghiêm.