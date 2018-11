Bảo mẫu hành hạ trẻ lãnh án 2 năm tù

Bảo mẫu hành hạ trẻ lãnh 2 năm tù

Theo cáo trạng, Đinh Thị Hồng vừa là chủ cơ sở nhóm trẻ độc lập Mẹ Mười vừa là người trực tiếp chăm sóc các cháu.

Khoảng tháng 4/2018, tại cơ sở Mẹ Mười có 11 cháu được gửi từ 4 tuổi trở xuống. Quá trình chăm sóc trẻ, bị cáo Hồng đã có hành vi đối xử tàn ác với các cháu như: dùng tay đè đầu các cháu ngã ra phía sau, dùng tay và chân đè các cháu nằm ngửa xuống nền nhà khi cho ăn, dùng tay đánh vào mặt các cháu, nắm phần đầu cổ trẻ nhấc bổng lên.

Bị cáo Hồng tại phiên tòa

Chứng kiến những hành vi dã man trên, chị N.T.M.D. là giáo viên đứng lớp cùng với Hồng đã dùng điện thoại quay lại. Do điện thoại của chị D. bị hư, không sử dụng được nên chị D. đã bán điện thoại (bên trong có các hình ảnh và video hành hạ trẻ) cho một người không rõ nhân thân, lai lịch và hình ảnh bà Hồng hành hạ trẻ được phát tán lên mạng xã hội nhưng không rõ ai đã phát tán.

Qua 4 hình ảnh và 2 video xác định bà Hồng đã hành hạ 4 cháu. Theo các bản kết luận giám định pháp y về thương tích thì 4 cháu (trong đó có 3 cháu trong ảnh và clip) không có thương tích gì. Gia đình 7 cháu còn lại gia đình từ chối giám định thương tích và giám định tâm thần.

Theo bản kết luận của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đối với các đoạn video và hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội không tìm thấy dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh trong 4 ảnh và 2 vieo.

Tại phiên tòa, bị cáo Hồng thường xuyên khóc nức nở

Ngoài ra, ngày 24/5/2018, chị L.T.V. (trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) cũng đến Công an quận Thanh Khê trình báo việc con trai mình là cháu N.T.A. bị sặc sữa khi được gửi ở cơ sở Mẹ Mười. Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cháu A. đã tử vong. Tuy nhiên, theo kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng, cháu A. tử vong là do xuất huyết não, không có dấu hiệu ngạt cơ học, không có cơ sở để xác định có tổn thương do ngoại lực tác động hay không.

Quá trình điều tra, cháu A. không bị sặc sữa, không bị té ngã nên việc cháu A. tử vong không có dấu hiệu phạm tội. Đến nay, gia đình cháu A. cũng không có yêu cầu, khiếu nại gì.

Về dân sự, bà Hồng đã tự thỏa thuận bồi thường dân sự cho gia đình 3 cháu tổng số tiền 55 triệu đồng, gia đình cháu còn lại không yêu cầu bồi thường dân sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Hồng liên tục khóc nức nở và cho biết rất ăn năn về những hành động của mình đối với các bé.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Hồng 2 năm tù về tội “Hành hạ người khác”.

Khánh Hồng