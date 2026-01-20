Bác thông tin "cán bộ công an hy sinh khi cưỡng chế thu hồi đất"

Ngày 20/1, thông tin từ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã làm rõ việc một tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin sai sự thật về công an tỉnh này.

Trước đó, tài khoản “Trần Duy Chiến GS-TS vỉa hè” đã đăng tải thông tin một cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk bị người dân đâm tử vong khi tham gia trong đoàn cưỡng chế thu hồi đất, kèm theo hình ảnh cán bộ công an nằm tại hiện trường.

Thông tin cán bộ Công an tỉnh Đắk Lắk hy sinh khi tham gia cưỡng chế đất là sai sự thật (Ảnh: Thành Lê).

Qua xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk, khẳng định các thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. Hình ảnh được cắt ghép bằng AI do Trần Duy Chiến là đối tượng phản động lưu vong ở Mỹ đăng tải.

Sau khi nội dung này được đăng tải, đã có hơn 1.200 lượt bình luận với 90 lượt chia sẻ. Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan công an nhận định hầu hết những tài khoản bình luận, chia sẻ này đều là tài khoản ảo, được lập ở nước ngoài. Trong đó có nhiều tài khoản của nhóm phản động Fulro lưu vong chia sẻ nhằm mục đích bịa đặt, bôi nhọ chính quyền Việt Nam.