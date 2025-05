Bác sĩ cầm 2 dao tấn công đồng nghiệp tại phòng khám ở Đồng Nai

Ngày 27/5, Công an tỉnh Đồng Nai đang xác minh, làm rõ vụ nam bác sĩ Khoa Nhi bị đồng nghiệp dùng dao tấn công tại một phòng khám tư nhân ở TP Long Khánh (Đồng Nai) vào chiều 23/5.

Hình ảnh nam bác sĩ dùng 2 dao tấn công đồng nghiệp (Ảnh: Phú Việt).

Bác sĩ Khoa Nhi đang trong phòng làm việc thì bác sĩ Khoa Nội soi đi vào, khép cửa lại. Nói chuyện vài giây, nam bác sĩ Khoa Nội soi bất ngờ lấy từ trong ba lô ra 2 con dao và tấn công bác sĩ Khoa Nhi.

Bác sĩ Khoa Nhi cố giằng co, chống đỡ, may mắn lúc này có một đồng nghiệp khác phát hiện sự việc chạy vào can ngăn; bác sĩ Khoa Nhi nhân cơ hội đó thoát ra ngoài.

Sau khi được sơ cứu tại phòng khám, bác sĩ khoa Nhi đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh để tiếp tục điều trị. Theo Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, nạn nhân nhập viện trong tình trạng bị thương ở vùng đầu và vai.