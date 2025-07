Bác bỏ thông tin bé gái 5 tuổi bị bắt cóc giữa chợ ở Gia Lai

Ngày 9/7, Công an xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) cho biết, thông tin bé gái 5 tuổi bị bắt cóc giữa chợ lan truyền trên mạng xã hội Facebook là sai sự thật.

Sáng cùng ngày, trên Facebook có tên B.T. đăng tải bài viết với nội dung: Cháu B.T.N. (5 tuổi, trú tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) bị 2 người đàn ông bắt cóc khi đang đi chợ cùng bà ngoại.

Clip nghi được các đối tượng dàn dựng để sử dụng để lừa đảo (Ảnh cắt từ clip).

Việc cháu N. bị bắt cóc đã xảy ra từ một tuần trước nhưng đến nay vẫn chưa có thông tin gì. Tài khoản B.T. kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ bài viết để sớm có thông tin về cháu bé.

Đi kèm với nội dung cháu T. bị bắt cóc còn có video dài khoảng 10 giây được cắt từ camera an ninh với khung cảnh giống một khu chợ.

Nội dung trong clip xuất hiện 2 người đàn ông đi xe máy bắt 1 bé gái lên vai rồi bỏ chạy, một số người bên cạnh đuổi theo.

Ngoài ra, hình ảnh kèm theo bài đăng có người phụ nữ lớn tuổi được cho là bà ngoại của cháu đang khóc cầm theo tấm hình của bé gái.

Khi bài viết được khoảng hơn 500 lượt chia sẻ, tài khoản này đã chỉnh sửa nội dung bài viết. Cụ thể, đối tượng đã thêm vào phần mô tả thông tin rằng bà ngoại của cháu lên cơn đau tim cần phẫu thuật, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên mong sự ủng hộ của các nhà hảo tâm giúp bà có chi phí phẫu thuật.

Kèm theo đó, đối tượng đã gửi số tài khoản tại Ngân hàng VIB tên “NGUYEN HOANG HUY” với chú thích đây là tài khoản cậu của bé Nhi đang chăm bà ở bệnh viện.

Tài khoản Bích Trâm liên tục đăng tải các bài với nội dung sai sự thật để đánh vào tâm lý, lừa tiền của nhiều người (Ảnh chụp màn hình).

Chiều cùng ngày, tài khoản Bích Trâm xóa nội bài trên và đăng tải thư kêu gọi về trường hợp em Nguyễn Văn Giao (xã ia Kriêng, tỉnh Gia Lai) mồ côi cha mẹ từ nhỏ.

Theo nội dung bài đăng, Giao sớm lập gia đình nhưng vợ bỏ đi nên anh để lại đứa con nhỏ mới 5 tuổi để qua Campuchia làm việc. Mới đây, gia đình bàng hoàng hay tin em Giao qua đời tại Campuchia và báo phải chuẩn bị 130 triệu đồng, mới có thể làm thủ tục nhận thi thể về quê lo hậu sự.

Đối tượng cũng đưa số tài số tài khoản với tên “NGUYEN HOANG HUY” để kêu gọi mọi người ủng hộ vào.

Theo cơ quan công an, đây là thông tin giả do các đối tượng lừa đảo tinh vi đưa ra nhằm đánh vào tâm lý của người dân. Đoạn video xuất hiện có người đàn ông bắt cóc bé gái nghi do dàn dựng ở một nơi chưa xác định. Phần hình ảnh về bà ngoại cầm ảnh bé gái có dấu hiệu cắt ghép không đúng sự thật.

Công an xã Biển Hồ cũng cảnh báo, người dân cần cảnh giác, không chia sẻ những thông tin giả gây hoang mang dư luận, không chuyển tiền vào các tài khoản không được xác thực.