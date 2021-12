Bà trùm buôn lậu Mười Tường bị khởi tố thêm tội danh thứ 5

Dân trí Bà trùm buôn lậu Mười Tường tiếp tục bị Công an tỉnh An Giang khởi tố thêm tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Đến thời điểm hiện tại, bà trùm đã bị khởi tố 5 tội danh.

Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng 9999 qua biên giới do đối tượng Mười Tường cầm đầu, sáng ngày 18/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (Ảnh: Tiến Tầm).

Theo kết quả điều tra, ngày 30/10/2020, Mười Tường chỉ đạo đồng bọn vận chuyển USD từ Việt Nam qua Campuchia để mua vàng lậu vận chuyển trái phép về Việt Nam giao lại cho một số tiệm vàng trên địa bàn thành phố Châu Đốc và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến trưa cùng ngày, khi các đối tượng vận chuyển 51 kg vàng về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Tang vật thu giữ 51 kg vàng 9999 cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Sau khi biết bản thân cùng đồng bọn đang bị truy nã, truy tìm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng, Mười Tường đã bỏ trốn sang Campuchia trước rồi tổ chức đưa các đối tượng Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Văn Lê, Mai Thị Ngọc Phấn từ Việt Nam sang Campuchia trái phép để lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan công an, cản trở công tác điều tra làm rõ vụ án.

Sau thời gian lẩn trốn, đến ngày 9/7/2021, Vân, Lê, Phấn cùng đồng bọn ra đầu thú, còn Mười Tường bị bắt theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ bắt 51kg vàng (Ảnh: Tiến Tầm).

Như vậy, đến nay Mười Tường đã bị khởi tố về 5 tội danh, trong đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố Mười Tường 4 tội danh gồm: tội "Buôn lậu đường cát" năm 2018; tội "Buôn lậu 51 kg vàng" năm 2020; tội "Vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới" năm 2019 và tội "Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới" năm 2020. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố Mười Tường tội danh thứ 5 là tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài".

Liên quan đến đường dây buôn lậu 51 kg của trùm buôn lậu Mười Tường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục thông báo truy tìm 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Kiệt (23 tuổi, trú tại phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc); Nguyễn Phương Quốc Phi (30 tuổi, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú); Lê Thị Tú Trinh (27 tuổi, trú tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú) và Lê Văn Bén (33 tuổi, thường trú xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn; tạm trú xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú). Người dân phát hiện các đối tượng trên đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang, gặp Điều tra viên Bùi Công Quang, số điện thoại: 0906.027.282 để phối hợp xử lý.

Nguyễn Hành