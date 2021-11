Sớm xét xử vụ buôn lậu 51 kg vàng của bà trùm Mười Tường

Dân trí Vụ buôn lậu vàng, tiền tệ qua biên giới do trùm buôn lậu Mười Tường cầm đầu hay vụ đánh bạc dưới hình thức lô đề trên 2.000 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang sẽ sớm được đưa ra xét xử.

Ngày 7/11, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang.

Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương thời gian qua; Tiến độ, kết quả, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong quá trình điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn.

Ngày 7/11, ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương dẫn đầu đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang (Ảnh: Minh Anh).

Sau khi nghe báo cáo của Tỉnh ủy An Giang và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, ông Phan Đình Trạc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh An Giang đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua.

Nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài nhiều năm, liên quan đến cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội quan tâm trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, ông Phan Đình Trạc đánh giá cao và biểu dương lực lượng Công an tỉnh An Giang đã phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan chức năng tập trung tham mưu, điều tra, khởi tố vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới xảy ra tại An Giang liên quan đến Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường).

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Minh Anh).

Hay vụ án "Đánh bạc" bằng hình thức số lô, số đề xảy ra ngày 5/6 trên địa bàn tỉnh An Giang có hơn 800 đối tượng tham gia, với tổng số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Ông Phan Đình Trạc lưu ý, qua các vụ án này cho thấy một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức lối sống, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, bảo kê, tiếp tay cho tội phạm cần điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao phần thưởng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho Công an tỉnh An Giang (Ảnh: Minh Anh)

Để tiếp tục xử lý dứt điểm các vụ án này, ông Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, đẩy nhanh tiến độ điều tra, làm rõ bản chất vụ án, sớm đưa ra xét xử các vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Đặc biệt, không để oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật.

Dịp này, ông Phan Đình Trạc đã trao phần thưởng của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang vì có thành tích trong công tác tham nhũng điều tra, truy tố, xét xử các vụ án thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc.

Minh Anh