Thuộc hạ "bà trùm" buôn lậu Mười Tường vận chuyển 470.000 USD trái phép

Dân trí Sau khi "bà trùm" buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) sa lưới, Cơ quan CSĐT công an An Giang điều tra có 4 thuộc hạ của bà trùm tham gia vận chuyển gần nửa triệu USD qua biên giới.

Chiều tối ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Sau gần 8 tháng trốn lệnh truy nã, đến ngày 6/7, đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức 10 Tường) và hàng chục đối tượng trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới bị lực lượng Công an An Giang bắt giữ.

Sau gần 8 tháng trốn lệnh truy nã, đến ngày 6/7 đối tượng Nguyễn Thị Kim Hạnh và đồng bọn bị bắt giữ (Ảnh: Phạm Giang).

Qua điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của từng bị can trong đường dây vận chuyển trái phép 51 kg vàng này.

Đồng thời, trong quá trình điều tra, Cơ quan Công an còn điều tra làm rõ hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" của 4 bị can gồm: Phạm Thanh Sang (Sang Ma cây) sinh năm 1982; Nguyễn Văn Lê, sinh năm 1984; Hồ Tuấn Linh (Phong), sinh năm 1981 và Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1991. Cả 4 đều ngụ tại xã Đa Phước (huyện An Phú, An Giang), đều là "đệ tử" của Nguyễn Thị Kim Hạnh.

Hai bị can Phạm Thanh Sang và Nguyễn Văn Lê (Ảnh: Phạm Giang).

Hai bị can Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh (Ảnh: Phạm Giang).

Ngày 24/6/2019, trong lúc 4 bị can vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuồng máy, đã bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ tang vật là 470.000 USD. Còn 4 đối tượng đã bỏ chạy thoát thân qua Campuchia.

Tang vật phạm tội của Sang, Lê, Linh và Minh.

Sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội, Công an An Giang đã chuyển cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và sau đó chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra vụ án theo thẩm quyền.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hành