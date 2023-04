Bà Phương Hằng giảm 20kg, anh trai xin bảo lãnh cho tại ngoại

Ông Nguyễn Hữu Toàn (anh trai bị can Nguyễn Phương Hằng) có đơn gửi cơ quan chức năng xin bảo lãnh cho bà Hằng tại ngoại.

Theo đơn, ông Toàn cho rằng hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng thể hiện qua các buổi livestream phát tán trên mạng xã hội đã được cơ quan điều tra khám xét, không cần thiết phải tạm giam để điều tra, thu thập chứng cứ.

Tội danh của bà Hằng cũng không phải là loại tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp phải tạm giam để điều tra, truy tố, xét xử.

Sau thời gian bị tạm giam đến nay, bà Hằng đã nhận thức được sai phạm, nhận lỗi và cam kết không tiếp tục tái diễn hành vi livestream cũng như làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự môi trường mạng.

Theo ông Toàn, nguyên nhân dẫn đến sự việc bà Hằng livestream là do nhiều người công kích bà, công ty, quỹ từ thiện, con cái… nên bà Hằng đã nóng giận mất kiểm soát, xảy ra vi phạm.

Về nhân thân, bà Hằng có địa chỉ cư trú rõ ràng, chưa có tiền án, tiền sự, bản thân lại đang bị nhiều bệnh như cao huyết áp, rối loạn lo âu, rối loại lipid máu, mất ngủ kéo dài… phải điều trị thường xuyên nhiều năm nay. Việc tạm giam ảnh hưởng rất nhiều đến tình trạng sức khỏe của bà Hằng.

"Tôi được biết trong thời gian tạm giam vừa qua, em tôi một lần được đưa đi cấp cứu và được chuẩn đoán mắc bệnh u xơ tử cung, rối loạn tiền đình, trầm cảm… Từ lúc bị tạm giam đến nay đã sụt hơn 20kg, hiện tại chỉ còn hơn 38kg", ông Toàn nêu trong đơn.

Trong đơn, ông Toàn cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng không bị tâm thần, loạn thần. Đồng thời, ông này khẳng định bản thân mình là người đã trưởng thành, có nhân thân tốt, có địa chỉ cư trú rõ ràng tại TPHCM, đủ điều kiện để bảo lãnh cho em ông được tại ngoại.

Từ đó, ông mong cơ quan pháp luật xem xét cho ông bảo lĩnh bà Phương Hằng tại ngoại. Nếu được sự đồng ý của Công an TPHCM và VKSND cùng cấp, gia đình xin được đặt tiền để bảo lãnh như là một cam kết kèm theo.

Trước đó, ông Nguyễn Quang Tuấn (con trai bà Hằng) cũng nhiều lần gửi đơn tới các cơ quan tố tụng xin bảo lãnh cho mẹ được tại ngoại.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam), Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật) và 3 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều cá nhân như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập báo Pháp luật TPHCM)…