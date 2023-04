Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Phương Hằng bồi thường 43 tỷ đồng

Ngày 6/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã có kết luận điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm đã lợi dụng, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều cá nhân như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập báo Pháp luật TPHCM)…

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Hằng bồi thường số tiền 43 tỷ đồng (Ảnh: A.X).

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng khai các thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân trên đều do bà này đọc trên mạng chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã có những phát ngôn xúc phạm những người trên.

Hồ sơ vụ án ghi nhận 10 bị hại yêu cầu bị can Nguyễn Phương Hằng phải bồi thường thiệt hại.

Theo đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại về vật chất 43 tỷ đồng do các phát ngôn của bà đã xúc phạm ông.

Quá trình điều tra, bà Hằng cho rằng do mình có những phát ngôn liên quan tới nghệ sĩ Hoài Linh mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chơi thân với ông Hoài Linh nên đã phát ngôn "xúc phạm" bà Hằng trước.

Vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh yêu cầu bà Hằng và đồng phạm bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng và bồi thường một khoản tiền về tinh thần bị tổn thất do các phát ngôn xúc phạm bà Tiên và ông Vinh.

Ca sĩ Vy Oanh chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bà Phương Hằng và đồng phạm phải xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm mình. Nhà báo Hàn Ni yêu cầu bà Hằng và đồng phạm phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Nghệ sĩ Hoài Linh, nhà báo Đức Hiển, bà Lê Thị Giàu và bà Trương Thị Việt Hà không có yêu cầu bồi thường về vật chất mà yêu cầu bà Hằng và đồng phạm xin lỗi do các phát ngôn xúc phạm mình. Riêng bà Đinh Thị Lan không có yêu cầu bồi thường.