Đề nghị truy tố bà Nguyễn Phương Hằng, ông Đặng Anh Quân và 3 đồng phạm

Ngày 6/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã có kết luận điều tra, đề nghị VKS cùng cấp truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam), Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật) và 3 đồng phạm về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị đề nghị truy tố (Ảnh: A.X).

Theo hồ sơ vụ án, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng, sử dụng 12 kênh mạng xã hội livestream xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự nhiều cá nhân như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập báo Pháp luật TPHCM)…

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng khai các thông tin phát ngôn khi livestream và đăng tải trên Facebook về các cá nhân trên đều do bà này đọc trên mạng chưa được kiểm chứng và không có cơ sở chứng minh.

Tháng 3/2022, bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố. Mở rộng điều tra vụ án cuối năm ngoái, nhà chức trách đã khởi tố bị can Lê Thị Thu Hà (31 tuổi), Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi) và Huỳnh Công Tân (29 tuổi).

Công an TPHCM xác định từ tháng 4/2021, bị can Hằng chỉ đạo Nguyễn Thị Mai Nhi tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội TikTok và tạo tài khoản Facebook để đăng thông báo lịch phát sóng các buổi livestream và đăng các bài viết theo yêu cầu của bị can Hằng.

Từ tháng 3/2021, bà Lê Thị Thu Hà tham gia sắp xếp góc máy quay, sân khấu để hỗ trợ bị can Hằng livestream. Ðồng thời, Hà còn lập tài khoản Facebook để thông báo lịch phát sóng các buổi livestream và đăng tải bài viết theo yêu cầu của bị can Hằng.

Theo chỉ đạo của bị can Hằng, Huỳnh Công Tân sử dụng máy tính, máy quay của Công ty cổ phần Ðại Nam để livestream các buổi nói chuyện của bị can Hằng và phát trực tiếp qua YouTube. Ngoài ra, Tân làm nhiệm vụ đọc lại các bình luận, dẫn chương trình cho các buổi livestream của bị can Nguyễn Phương Hằng.

Ðến ngày 30/1/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Mai Nhi, Huỳnh Công Tân về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ông Đặng Anh Quân bị đề nghị truy tố (Ảnh: A.X).

Đầu năm nay, Công an TPHCM đề nghị truy tố bà Hằng cùng 3 đồng phạm trên. Sau đó, VKS đã hồ sơ làm rõ vai trò của ông Đặng Anh Quân.

Cuối tháng 2 vừa qua, ông Quân bị khởi tố. Theo cáo buộc, ông Đặng Anh Quân đã trực tiếp tham gia nhiều buổi livestream cùng bị can Nguyễn Phương Hằng.

Trong đó, bị can Quân nhiều lần phát ngôn, bình luận, cùng tương tác với bị can Hằng về những nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của nhiều cá nhân.