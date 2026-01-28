Ba người thương vong vì dính bẫy chuột bằng điện

Ngày 28/1, Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo đã khởi tố điều tra hai trường hợp giăng bẫy chuột bằng điện gây chết người, trong đó có một vụ khiến người giăng bẫy bị thương nặng.

Cụ thể, Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập hồ sơ điều tra đối với ông Huỳnh Văn Còn (45 tuổi, ngụ xã Tân Long) về hành vi giăng bẫy chuột bằng điện dẫn đến chết người.

Trước đó, vào thời điểm 4h sáng ngày 26/1, bà L.T.C.C. (37 tuổi, ngụ xã Tân Long) đã tử vong tại khu vực ruộng lúa thuộc xã Tân Long do vướng vào bẫy điện. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân tiếp xúc với vật dẫn điện và rơi xuống mương nước nội đồng.

Qua xác minh, công an xác định bẫy điện này do ông Huỳnh Văn Còn giăng mắc xung quanh ruộng lúa có diện tích 2.400m2. Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Còn thừa nhận dù biết sự nguy hiểm của bẫy điện nhưng vẫn giăng mắc nhằm mục đích diệt chuột nhanh chóng.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Cũng liên quan đến hành vi giăng bẫy điện, Công an tỉnh Đồng Tháp đã lập hồ sơ xử lý đối với Đặng Thành Trung (34 tuổi, ngụ xã Thường Phước).

Trước đó, vào ngày 21/1, ông Trung đã sử dụng bình điện biến áp để giăng bẫy chuột tại cánh đồng thuộc xã Thường Phước. Trong lúc kiểm tra bẫy, ông Trung không may bị điện giật từ chính hệ thống bẫy mình giăng mắc.

Khi ông V.T.K. (54 tuổi) đi thăm đồng phát hiện sự việc và đến cứu giúp, ông K. cũng bị điện giật và đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Ông Trung bị thương nặng ở bàn chân và đã được người thân đưa đến bệnh viện điều trị.