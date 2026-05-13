Ba người phụ nữ cho vay nặng lãi thông qua các dây hụi trực tuyến ở TPHCM

Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ngụ thành phố Đà Nẵng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hạnh, Phương, Trang (từ trái qua) bị khởi tố (Ảnh: Nguyễn Trang).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.T.T. (ngụ phường Tây Thạnh) về việc bị các đối tượng cho vay tiền với lãi suất cao, vượt quy định pháp luật trong quá trình tham gia các dây hụi online (trực tuyến).

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định, Nguyễn Thị Uyên Phương và Nguyễn Thị Hạnh là những người chuyên tổ chức hụi online, sử dụng các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo để quản lý, điều hành nhiều dây hụi ngày, tuần, tháng cho nhiều người tham gia ở khắp các tỉnh, thành.

Các đối tượng tổ chức từ 10 đến 15 hụi viên mỗi dây, với số tiền góp từ 600.000 đồng đến 100 triệu đồng. Trong quá trình tham gia chơi hụi, khi các hụi viên gặp khó khăn tài chính, không có khả năng đóng hụi hoặc phải đóng “hụi chết”, các đối tượng đã chủ động dẫn dắt, gợi ý vay tiền để tiếp tục tham gia. Từ đó, các nạn nhân vay với lãi suất “cắt cổ” lên đến 1%/ngày, tương đương 365%/năm.

Bước đầu, nhà chức trách xác định Trần Thị Thùy Trang đã cho bà T. vay tiền 13 lần, thu lợi bất chính khoảng 436 triệu đồng; Nguyễn Thị Hạnh cho bà T. vay 7 lần, thu lợi bất chính khoảng 891 triệu đồng; Nguyễn Thị Uyên Phương cho bà T. vay 11 lần, thu lợi bất chính hơn 138 triệu đồng.

Ngoài ra, qua đấu tranh mở rộng, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Uyên Phương còn cho bà N.H.A.N. (ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) vay tiền 37 lần với cùng mức lãi suất nêu trên, thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng. Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng lên đến hàng tỷ đồng.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các hình thức hụi, họ, biêu, phường trên không gian mạng; tuyệt đối không vay tiền từ các cá nhân, hội nhóm hoạt động không rõ ràng để tránh “sập bẫy” các đối tượng cho vay nặng lãi.