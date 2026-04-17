Khởi tố đối tượng cho vay "lãi cắt cổ" 180%/năm

Ngày 17/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Duy Sánh (SN 1989, ở xã Vị Xuyên) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện Lê Duy Sánh có dấu hiệu hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Lê Duy Sánh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2021 đến năm 2024, Sánh đã nhiều lần cho các cá nhân khác vay tiền với lãi suất lên tới 180%/năm, gấp 9 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật.

Theo cảnh sát, phương thức hoạt động của Sánh chủ yếu là thỏa thuận cho các nạn nhân vay tiền nhanh, không cần tài sản đảm bảo hoặc yêu cầu người vay ký các giấy tờ có nội dung bất lợi, đối tượng Sánh sau đó đã thu lợi bất chính số tiền lớn.

Ngoài ra, khi người vay không có khả năng trả nợ đúng hạn, Sánh còn sử dụng nhiều hình thức gây sức ép như liên tục gọi điện, nhắn tin đòi nợ, đe dọa tinh thần, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, tâm lý của người vay và gia đình họ, làm phát sinh nhiều hệ lụy tiêu cực trong xã hội.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân khi có nhu cầu vay vốn cần tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp, không tham gia vay tiền từ các đối tượng không rõ ràng, tránh rơi vào bẫy lãi suất cao.