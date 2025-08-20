Anh rể chặt phá hàng trăm cây cà phê, sầu riêng và tiêu của em họ vợ

Ngày 20/8, Tòa án khu vực 10 tỉnh Gia Lai đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Đặng Văn Thêm (38 tuổi, trú tại thôn Nhơn Tân, xã Hra, tỉnh Gia Lai) 2 năm 9 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn tình cảm và tiền bạc nên Thêm đã vào vườn của chị Giang Phương Thanh (38 tuổi, trú tại thôn Nhơn Thọ, xã Hra) chặt phá nhiều loại cây như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu.

Thêm tại hiện trường vụ việc (Ảnh: Chí Anh).

Tối 11/2 và 13/2, Thêm đến rẫy chị Thanh chặt phá 101 cây cà phê, 5 cây sầu riêng và 145 cây hồ tiêu trong vườn chị Thanh.

Cơ quan chức năng xác định tổng trị giá tài sản thiệt hại gần 184 triệu đồng.

Thêm lĩnh án 2 năm 9 tháng tù về tội Hủy hoại tài sản (Ảnh: Chí Anh).

Ngày 16/2, Thêm đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phá hoại tài sản của chị Thanh.

Chị Thanh là em họ của vợ Thêm. Trước đó, Thêm là người hỗ trợ đưa mẹ con chị Thanh từ tỉnh Lâm Đồng qua Gia Lai sinh sống và cho mượn 300 triệu đồng mua vườn cà phê. Đến nay, chị Thanh đã trả 100 triệu đồng.