Mâu thuẫn trong việc dắt xe, bảo vệ đâm đồng nghiệp tử vong

Chiều 21/11, Công an phường Tân An, TP Cần Thơ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn, khiến một nam thanh niên tử vong.

Hình ảnh vụ việc được cắt từ camera (Ảnh: CTV).

Thông tin ban đầu cho biết, vụ việc xảy ra vào chiều 20/11, nạn nhân là M.H.K. (SN 2007) và nghi phạm là Dương Thành Lập (SN 1996). Cả hai là nhân viên bảo vệ tại quán Đăng Quân, một vựa cua và hải sản lớn trên đường Trần Hoàng Na, phường Tân An, TP Cần Thơ.

Theo lời khai ban đầu, do mâu thuẫn trong việc dắt xe máy của khách đến quán, Lập dùng dao đâm K. nhiều nhát. Nạn nhân bị 3 vết thương nghiêm trọng ở cổ, nách trái và bên hông sườn trái, dẫn đến tràn dịch màng phổi.

Mặc dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, nhưng anh K. đã không qua khỏi.

Nghi phạm là Dương Thành Lập (Ảnh:CTV).

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Tân An kịp thời có mặt tại hiện trường, khống chế Lập để đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Lập thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Dương Thành Lập đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.