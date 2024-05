5 người mất tích bí ẩn liên quan vụ án Tịnh thất Bồng Lai

Liên quan vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa), Công an tỉnh Long An đang phát thông báo truy tìm 5 người.

Trong đó, 4 người bị điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Một người là nghi phạm tội Loạn luân liên quan đến ông Lê Tùng Vân.

Họ gồm Lê Thanh Kỳ Duyên (SN 1993, ngụ huyện Đức Hòa), Võ Thị Diễm My (SN 1999, ngụ quận Bình Tân), và 3 luật sư lần lượt là Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, TP Thủ Đức), Đào Kim Lân (56 tuổi, ngụ quận 6), Đặng Đình Mạnh (55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM).

Kỳ Duyên, Diễm My ở đâu?

Lê Thanh Kỳ Duyên ban đầu được biết đến là trẻ mồ côi từ nhỏ, được ông Lê Tùng Vân mang về nuôi tại Trại dưỡng lão cô nhi Thánh Đức trên đường Trần Văn Giàu, thuộc ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Khoảng năm 2015, Kỳ Duyên tiếp tục theo ông Lê Tùng Vân với hơn 10 người khác đến sống tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Về sau, nơi này được ông Lê Tùng Vân tự lập thành Tịnh thất Bồng Lai.

Lê Thanh Kỳ Duyên đang bị công an truy tìm để điều tra về tội Loạn luân (Ảnh: Minh Huy).

Tuy nhiên, mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Long An đến Tịnh thất Bồng Lai lấy mẫu xét nghiệm ADN, xác định Kỳ Duyên là con ruột của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân, không thuộc diện mồ côi. Ngoài ra, Kỳ Duyên cũng có 2 con là M.N. và P.V.

Qua trích lục khai sinh tại UBND xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa), hai bé M.N. và P.V. đều đứng tên mẹ là Kỳ Duyên, không có cha. Trích lục này do bà Trần Thị Kim Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Khánh Tây, ký tên và đóng dấu.

Ngày 24/4, cơ quan chức năng đã đến Tịnh thất Bồng Lai làm việc với Lê Thanh Kỳ Duyên, điều tra vụ án Loạn luân xảy ra tại nơi này. Tuy nhiên, công an phát hiện Kỳ Duyên đã rời bỏ nơi cư trú.

Ngày 5/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên. Công an đề nghị ai biết thông tin về Kỳ Duyên, báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, ở địa chỉ 76 Châu Văn Giác, phường 4 (TP Tân An), hoặc liên hệ qua số điện thoại 0693609113 - 0842728599, gặp điều tra viên Trần Minh Hoàng.

Một cô gái khác liên quan vụ án tại Tịnh thất Bồng Lai đang được công an truy tìm là Võ Thị Diễm My (SN 1999, ngụ quận Bình Tân, TPHCM).

Diễm My bị Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm ngày 20/4/2022 để điều tra vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Diễm My mất tích đến nay đã 4 năm (Ảnh: An Huy).

Lực lượng chức năng xác định trước đó, Diễm My đã đăng một số clip lên mạng xã hội, tố Công an huyện Đức Hòa phối hợp với cha mẹ của cô để bắt cô về lại gia đình ở quận Bình Tân (TPHCM) và một số điều không căn cứ khác. Những thông tin này được đại diện Công an huyện Đức Hòa xác định hoàn toàn sai sự thật.

Ông Võ Văn Thắng (cha Diễm My) cũng cho biết năm 2019, con gái có đến nhà bà Cúc. Gia đình đến tìm kiếm thì những người trong hộ bà Cúc không cho gặp, nên họ gửi đơn đến cơ quan công an.

Khi Công an huyện Đức Hòa mời Diễm My cùng vợ chồng ông Thắng đến trụ sở làm việc, phát hiện con gái tinh thần hoảng loạn, không đủ lý trí, ông nhờ công an gọi xe cứu thương đưa con gái về trị bệnh chứ không có việc bắt cóc.

Ngày 1/5/2021, Diễm My cũng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định truy tìm, điều tra đơn tố giác về hành vi vu khống. Đến nay, đã 4 năm trôi qua nhưng tung tích về Diễm My vẫn là một điều bí ẩn.

3 luật sư bỏ trốn

Ngoài 2 cô gái trên, tháng 6/2023, Công an tỉnh Long An cũng ra quyết định truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa vụ Tịnh thất Bồng Lai, liên quan tin tố giác tội phạm từ Cục An ninh mạng (A05). Những luật sư này gồm: Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân, và Đặng Đình Mạnh.

Theo công an, 3 luật sư này từng tham gia bào chữa vụ án Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Ông Đặng Đình Mạnh là một trong 3 luật sư đang bị Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm (Ảnh: Hải Long).

Đầu tháng 3/2023, Công an tỉnh Long An nhận đơn tố giác tội phạm từ Cục A05 về việc các luật sư này đã có những hành vi phát tán trên không gian mạng những clip, hình ảnh, lời nói có dấu hiệu tội phạm.

Công an tỉnh Long An đã thụ lý kiểm tra và gửi giấy triệu tập nhiều lần đối với 3 người trên, nhưng họ không đến trụ sở làm việc. Công an địa phương nơi 3 người này cư trú xác nhận họ không có mặt tại địa phương, chưa rõ đi đâu và không liên lạc được.

Công an tỉnh Long An thông báo ai phát hiện những luật sư này, đề nghị báo ngay cho Công an tỉnh Long An qua địa chỉ 46-48 Võ Văn Tần, phường 2 (TP Tân An) hoặc qua số điện thoại 0819337337 gặp điều tra viên Huỳnh Hưng để phối hợp giải quyết.

Liên quan vụ việc, ngày 10/4, Đoàn Luật sư TPHCM đã ban hành quyết định xóa tên khỏi danh sách luật sư đối với ông Đặng Đình Mạnh (54 tuổi) và Nguyễn Văn Miếng (58 tuổi). Nguyên nhân là ông Mạnh và ông Miếng đã nợ phí thành viên liên tục nhiều năm (theo quy định tại điểm c, Khoản 5 Điều 39, điểm b Khoản 3 Điều 42 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và khoản 7 Điều 40 Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật).

Đến nay, 5 người này đang được Công an tỉnh Long An truy tìm để điều tra, làm rõ một số tội danh và chưa rõ họ đang ở đâu. Ngoài ra, Công an tỉnh Long An cũng đang thụ lý nhiều đơn của một số tổ chức, cá nhân tố giác những người trong Tịnh thất Bồng Lai có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Loạn luân.