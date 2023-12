39 người dương tính với ma túy trong quán bar D1

Ngày 18/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương đang phân loại, xử lý nhóm người dương tính với ma túy trong quán bar D1.

Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vào lúc 23h ngày 16/12 Phòng PC02 phối hợp với các lực lượng, Công an TP Thuận An kiểm tra hộ kinh doanh D1 (hoạt động giống quán bar) tại phường Bình Hòa, TP Thuận An.

Quá trình kiểm tra, có 69 khách tại sảnh của quán, kiểm tra nhanh có 39 người dương tính với ma túy (33 nam, 6 nữ). Làm việc với công an, hộ kinh doanh chưa cung cấp được hồ sơ về việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình về thay đổi lao động.

39/69 người dương tính với ma túy tại quán D1 (Ảnh: Công an cung cấp).

Hộ kinh doanh chưa cung cấp được biên bản kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Công an TP Thuận An.

Công an TP Thuận An đã tiến hành lập biên bản vi phạm, đồng thời xác định tình trạng của những người dương tính với ma túy tại quán để có phương án quản lý, xử lý.

Trước đó, đêm 30/4 và rạng sáng 1/5, Công an TP Thuận An đã kiểm tra hành chính quán trên và phát hiện 63/144 người dương tính với chất ma túy các loại (59 khách, 4 nhân viên).