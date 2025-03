33 người phê ma túy trong quán karaoke ở Long An

Ngày 11/3, Công an tỉnh Long An tạm giữ hình sự Trần Thiện Tâm (40 tuổi) và Trần Thị Huế Phương (54 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân, TPHCM) để điều tra hành vi mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Phương là chủ quán karaoke, Tâm là nhân viên.

Tâm và Phương bị công an bắt giữ (Ảnh: H.M.).

Khoảng 21h ngày 9/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An phối hợp cùng Công an thị trấn Hậu Nghĩa, kiểm tra bất ngờ quán karaoke 368, tại thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa.

Các trinh sát phát hiện Tâm có biểu hiện bán ma túy cho khách đến hát. Kiểm tra người Tâm, công an phát hiện anh ta giấu 4 gói nylon chứa khoảng 10gram tinh thể màu trắng và 13 viên nén màu xanh.

Tâm thừa nhận những chất trên là ma túy. Tâm mua ma túy về và bán lại cho khách để kiếm lời. Công an cũng kiểm tra toàn bộ khách đến hát và phát hiện 33 người dương tính với chất ma túy.