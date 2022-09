300 triệu đồng tiền hối lộ đến tay cựu Cục phó Trần Hùng như thế nào?

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng và truy tố 34 bị can trong vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả; Sản xuất hàng giả; Mua bán hàng giả; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong số 34 bị can bị truy tố nói trên có ông Trần Hùng - cựu Cục phó Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội, cựu Tổ trưởng 304 thuộc Tổng cục QLTT, Bộ Công Thương.

Bị can Trần Hùng bị truy tố về tội "Nhận hối lộ", quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với khung hình phạt từ 7-15 năm.

Theo cáo trạng, trong năm 2021, Cao Thị Minh Thuận - Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát đã tổ chức sản xuất và thực tế nhập kho tổng hơn 9,4 triệu quyển sách giáo khoa giả các loại của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà xuất bản khác, với tổng giá trị sách theo bìa (tương đương với số lượng của hàng thật) là hơn 260 tỷ đồng.

Các đối tượng đã tiêu thụ tổng hơn 6,3 triệu quyển sách giả, tổng giá trị sách theo bìa là hơn 164 tỷ đồng, với tổng giá trị theo hóa đơn bán lẻ sau khi trừ triết khấu là hơn 73 tỷ đồng. Cao Thị Minh Thuận đã thu của các khách hàng số tiền thực tế là hơn 30 tỷ đồng.

Bị can Trần Hùng (trái) và Nguyễn Duy Hải (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp).

Cũng theo cáo trạng, ngày 9/7/2020, khi Công ty Phú Hưng Phát bị Đội QLTT số 17 kiểm tra, thu giữ 68 đầu sách, tổng số lượng hơn 27.000 quyển sách giả của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, Cao Thị Minh Thuận thấy Trần Hùng là người trực tiếp chỉ đạo nên đã nhắn tin, gọi điện thoại cho Trần Hùng với mục đích nhờ giúp đỡ, chỉ đạo để xử lý nhẹ vụ việc. Trần Hùng nói đồng ý "tha" với yêu cầu Thuận phải chỉ ra một số cơ sở in lậu.

Mặc dù đã nhờ Trần Hùng nhưng vẫn lo sợ bị xử lý hình sự vì Công ty Phú Hưng Phát vẫn đang trong thời hạn bị Đội QLTT số 11 xử phạt hành chính, nên Thuận đã bàn bạc, trao đổi, thống nhất với Nguyễn Mạnh Hà (Phó Giám đốc Công ty CP In và Văn hóa truyền thông Hà Nội) và Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) chi số tiền 400 triệu đồng cho Trần Hùng để xin xử nhẹ đối với vụ việc này.

Ngày 14/7/2020, Nguyễn Duy Hải gặp Trần Hùng đặt vấn đề Thuận gửi Trần Hùng và Tổ công tác 304 số tiền 400 triệu đồng, xin Trần Hùng bỏ qua vụ việc vi phạm của Công ty Phú Hưng Phát. Trần Hùng đã hướng dẫn Hải bảo với Thuận phải thay đổi lời khai về nguồn gốc số sách do Thuận mua bị thu giữ, thành sách do người khác mang đến ký gửi.

Sau khi tiếp thu ý kiến của Trần Hùng, Nguyễn Duy Hải đã nói lại nội dung này với Nguyễn Mạnh Hà để trao đổi lại với Cao Thị Minh Thuận, đồng thời nhận từ Hà số tiền 300 triệu đồng do Thuận đưa vào tối 14/7/2020.

Sáng 15/7/2020, Nguyễn Duy Hải cầm 300 triệu đồng được đựng trong túi nilon màu đen đến phòng làm việc của Trần Hùng. Tại đây, Hải gặp Trần Hùng cùng các ông Kiều Nghiệp, Nguyễn Văn Kim, Hải nói với Thuận đưa 300 triệu đồng và đưa túi tiền cho Trần Hùng, nhưng Trần Hùng nói cất đi.

Để muốn chứng minh cho Thuận biết mình đang ở phòng làm việc của Trần Hùng, Hải điện thoại cho Thuận và đưa điện thoại cho Hùng nói chuyện với Thuận. Khi nói chuyện, Trần Hùng tiếp tục hướng dẫn Thuận viết lại bản giải trình thay đổi lời tường trình về nguồn gốc sách bị thu giữ là do người khác gửi. Sau đó Trần Hùng có việc bận, bảo Kiều Nghiệp, Nguyễn Văn Kim đưa Hải đi ăn cơm trưa.

Khi đi ăn, Hải vẫn cầm theo túi tiền này. Sau khi ăn xong, đầu giờ chiều 15/7/2020, Hải cầm túi tiền đi theo Kiều Nghiệp, Nguyễn Văn Kim về Tổng cục QLTT. Đến sảnh cầu thang tầng 2 tòa nhà Tổng cục QLTT, Nguyễn Duy Hải chào ông Kim, ông Nghiệp, sau đó đi lên tầng 3 vào phòng làm việc của Trần Hùng đưa cho Trần Hùng số tiền 300 triệu đồng.

"Ngoài việc hướng dẫn Thuận thay đổi về nguồn gốc số sách đã bị thu giữ, Trần Hùng còn điện thoại chỉ đạo Lê Việt Phương tạo điều kiện giúp đỡ cho Thuận theo hướng xử lý hành chính đối với vụ việc xảy ra tại Công ty Phú Hưng Phát", cáo trạng nêu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ điện tín của các bị can, trích xuất dữ liệu điện tử trên điện thoại của Trần Hùng xác định, các bị can và người liên quan đến vụ án có sự liên lạc, trao đổi những nội dung trong quá trình giải quyết vụ việc vi phạm của Công ty Phú Hưng Phát.

Quá trình điều tra, Nguyễn Duy Hải thừa nhận hành vi phạm tội phù hợp với nội dung nêu trên. Bị can Trần Hùng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị can Nguyễn Duy Hải, Cao Thị Minh Thuận, Lê Việt Phương - Đội phó QLTT 17... có đủ cơ sở xác định Trần Hùng đã nhận 300 triệu đồng của Cao Thị Minh Thuận thông qua Nguyễn Duy Hải.