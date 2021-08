30 thanh thiếu niên tụ tập hát karaoke, sử dụng trái phép chất ma túy

Dân trí Cơ quan công an đang làm rõ vụ việc 30 thanh thiếu niên thuê quán karaoke để sử dụng trái phép chất ma túy (thuốc lắc). Test nhanh cho thấy 29/30 đối tượng dương tính với ma túy.

Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra, phát hiện tại quán karaoke DIAMOND, do ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1970, khu Xóm Chùa, xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê) làm chủ, đang có hàng chục thanh, thiếu niên tụ tập hát karaoke.

29/30 thanh, thiếu niên dương tính với ma túy (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Lực lượng công an đã phát hiện, bắt quả tang 30 đối tượng thanh, thiếu niên đang có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy (thuốc lắc), thu giữ hai gói ni-lon bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng, một gói ni-lon có bám dính chất rắn dạng tinh thể màu trắng, một đĩa sứ, ống hút để sử dụng ma túy, mảnh nhựa hình chữ nhật dùng để xào ke và viên nén nghi là ma túy tổng hợp (thuốc lắc).

Qua test nhanh cho thấy 30 đối tượng trên âm tính với Covid-19 nhưng có tới 29/30 đối tượng dương tính với ma túy.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, tất cả các gói chất bột và viên nén thu được tại phòng VIP 5, quán karaoke là ma túy các đối tượng sử dụng chưa hết. Một đối tượng đã được giao đi mua 16 viên ma túy tổng hợp dạng nén (loại MĐMA), 3 gói ketamin với tổng số tiền 20 triệu đồng mang về phòng VIP 5, quán karaoke DIAMOND để cả nhóm cùng sử dụng. Khi cả nhóm đang sử dụng ma túy thì lực lượng công an phát hiện, kiểm tra và bắt giữ.

Hiện nay Công an huyện Cẩm Khê đã đưa các đối tượng về trụ sở cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định.

Thế Kha