3 phụ nữ lập đường dây cho vay lãi nặng, thu lợi hàng tỷ đồng

Ngày 25/5, thông tin từ Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hải (42 tuổi, trú phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai), Trần Thị Huệ (30 tuổi) và Trần Thị Tâm (20 tuổi), cùng trú phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai, về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

3 người phụ nữ trong đường dây cho vay lãi nặng vừa bị Công an thị xã Hoàng Mai triệt phá (Ảnh: T. Tuấn).

Cơ quan chức năng làm rõ, thời gian qua, lợi dụng nhu cầu tài chính của người dân, Hải và Huề đã thiết lập đường dây cho vay tiền với mức lãi suất 3.000 đồng/triệu đồng/ngày.

Mở rộng điều tra vụ án, công an bắt thêm Trần Thị Tâm (30 tuổi, trú phường Quỳnh Dị).

Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ 700 triệu đồng tiền mặt, nhiều tài liệu, hợp đồng thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng. Bước đầu chứng minh, 3 người phụ nữ nói trên đã cho vay số tiền hơn 26,2 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính gần 4,5 tỷ đồng.

Các tài liệu liên quan đến vụ án bị thu giữ (Ảnh: T. Tuấn).

Công an thị xã Hoàng Mai đang tạm giam Nguyễn Thị Hải và Trần Thị Huề để phục vụ điều tra. Riêng Trần Thị Tâm, do đang nuôi con nhỏ nên được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.