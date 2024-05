Lừa vay tiền tỷ, bịa chuyện bị công an bắt để trốn nợ

Ngày 17/5, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Đặng Quang Thịnh (27 tuổi, trú xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Năm 2014, khi đang học lớp 11, Thịnh bỏ ngang để "đi làm kinh tế". Sau một năm rời gia đình đi làm ăn, Thịnh bị bắt vì liên quan đến một vụ cướp tài sản và bị tuyên phạt 6 năm tù.

Đầu năm 2019, Đặng Quang Thịnh mãn hạn tù. Sau thời gian chật vật kiếm sống, Thịnh đầu quân cho công ty của chị gái. Công ty này chuyên kinh doanh các mặt hàng quần áo, thuốc lá điện tử và hóa mỹ phẩm từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Bị cáo Đặng Quang Thịnh tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Lam).

Với nhiệm vụ của nhân viên xuất - nhập hàng hóa, thu nhập của Thịnh đủ trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, anh ta lại sa vào trò bài bạc trên mạng xã hội dẫn tới nợ nần, sau đó phải nghỉ việc.

Rơi vào cảnh túng quẫn về kinh tế, nợ nần bủa vây, Thịnh vạch ra kế hoạch lừa đảo. Trong thời gian làm việc cho công ty chị gái, Thịnh am hiểu cách thức lập, chốt đơn đối với mặt hàng.

Thịnh nói với anh B. (35 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An) có nhiều khách đặt hàng thuốc lá điện tử, chai lọ chứa mỹ phẩm và thuyết phục anh này đầu tư để nhập hàng từ Trung Quốc về bán.

Thịnh cho biết, trong vòng 10 ngày sẽ có lợi nhuận 10% trên tổng số vốn, số tiền lời được chia theo tỷ lệ anh B. 30, Thịnh 70, để thuyết phục nạn nhân góp vốn.

Tưởng thật, anh B. vay tiền lãi suất cao bên ngoài góp vốn với Thịnh. Để nạn nhân yên tâm góp vốn, Thịnh cho biết bản thân sẽ "chịu thiệt", gánh phần tiền lãi đối với các khoản vay của anh B..

Từ ngày 15/6 đến ngày 31/8/2023, bằng các đơn hàng tự vẽ, Thịnh đã lừa anh B. đầu tư 13 lần.

Sau khi nhận tiền, Thịnh sử dụng một phần để trả tiền gốc và tiền lãi cho anh B. theo hình thức lấy tiền đầu tư đơn sau trả cho tiền đầu tư đơn trước, phần còn lại anh ta dùng để đánh bạc trên mạng, trả nợ...

Do thấy những đơn hàng về sau Thịnh không trả được tiền như cam kết, anh B. yêu cầu Thịnh phải tất toán số tiền các lần đã đầu tư nhưng không có kết quả. Thịnh đưa ra các lý do như đơn hàng bị lỗi hay bản thân sử dụng ma túy bị công an bắt để trốn tránh việc trả tiền.

Cơ quan chức năng chứng minh, Thịnh đã lừa anh B. góp 6,1 tỷ đồng. Trong quá trình làm ăn, Thịnh đã trả cho nạn nhân 4,2 tỷ đồng. Bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số tiền hơn 1,8 tỷ đồng đã chiếm đoạt của anh B.

Tại phiên tòa, bị cáo Đặng Quang Thịnh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Thịnh gửi lời xin lỗi anh B., đồng thời mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Đặng Quang Thịnh 15 năm tù. Về dân sự, tòa buộc bị cáo phải hoàn trả hơn 1,8 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho nạn nhân.