3 anh em khai tử 8 người thân để chiếm đoạt nhà 78 tỷ ở TPHCM

Ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 anh em Võ Doãn Tấn (65 tuổi), Võ Doãn Mỹ Thạnh (61 tuổi) và Võ Doãn Mỹ Phước (59 tuổi) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam luật sư Lê Minh Thái (41 tuổi), Nguyễn Đức Hải (31 tuổi, nhân viên của Thái) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội Đưa hối lộ. Còn Nguyễn Đắc Công (cán bộ UBND phường 6, quận Bình Thạnh) bị bắt về tội Giả mạo trong công tác.

3 anh em Tấn bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra xác định, vợ chồng ông Võ Doãn Ất và bà Đặng Thị Nhãn là chủ sở hữu tài sản nhà số 270A Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh.

Sau đó, ông Ất chết không để lại di chúc. Bà Nhãn qua đời để lại di chúc chia một nửa căn nhà trên cho 4 anh em Võ Doãn Tấn, Võ Doãn Mỹ Thạnh, Võ Doãn Mỹ Phước và Võ Doãn Mỹ Tài.

Quá trình điều tra, công an xác định tài sản nhà đất 270A Bạch Đằng thuộc thừa kế của 11 người gồm con, cháu của ông bà Võ Doãn Ất, Đặng Thị Nhãn. Trong đó, Tấn, Thạnh và Phước sinh sống tại Việt Nam, còn 8 người khác sống ở nước ngoài.

Cuối năm 2016, Tấn bàn bạc với Thạnh và Phước sang tên căn nhà trên cho 3 người đứng tên, sau đó bán nhà chia 3, không chia cho những người ở nước ngoài. Theo kế hoạch, Tấn thuê luật sư Lê Minh Thái làm thủ tục với phí là 50.000 USD cùng 500 triệu đồng.

Để hợp thức hóa hồ sơ, Thái cùng nhân viên là Nguyễn Đức Hải soạn thảo giấy cam kết, giả chữ ký 8 người thuộc quyền thừa kế ở nước ngoài với nội dung là từ chối nhận di sản thừa kế tại địa chỉ 270A Bạch Đằng. Đồng thời, Thái móc nối với Nguyễn Đắc Công là cán bộ văn thư lưu trữ UBND phường 6, quận Bình Thạnh, chứng thực các giấy cam kết trên. Nhận tiền hối lộ từ Thái, Công đã giả chữ ký của lãnh đạo phường và dùng mộc do Công trực tiếp quản lý đóng dấu.

Sau khi sang tên nhà đất thành công, Thái giúp Tấn môi giới căn nhà trên cho Phạm Thị Kim Yến với giá 78 tỷ đồng. Sau đó, Thái tiếp tục nhờ Công thực hiện hành vi chứng thực sao y giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của Phạm Thị Kim Yến và chứng thực chữ ký trong cam kết của Phạm Thị Kim Thanh để làm thủ tục cập nhật di biến động nhà đất cho nhanh chóng. Cơ quan điều tra xác định Thái đã chỉ đạo Nguyễn Đức Hải đưa hối lộ cho Công 4 lần, tổng cộng 6 triệu đồng.

Tháng 7/2017, UBND quận Bình Thạnh phát hiện hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh xử lý. Cơ quan điều tra đã thông báo cho anh em Tấn biết giấy cam kết từ chối nhận di sản thừa kế của những người thừa kế đang ở nước ngoài là do Nguyễn Đắc Công giả chữ ký chứng thực.

Tuy nhiên, Tấn, Thạnh và Phước vì lòng tham, không muốn trả lại số tiền bán nhà đã nhận đã cung cấp thông tin sai sự thật, yêu cầu tòa án "khai tử" 8 người thừa kế đang sinh sống ở nước ngoài nhằm hợp thức hóa việc mua bán nhà.

Cơ quan điều tra xác định Tấn, Thạnh, Phước, biết hành vi của luật sư Lê Minh Thái là gian dối, không đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn cố ý bỏ mặc cho hậu quả xảy ra để đạt mục đích sang tên sở hữu nhà đất 270A Bạch Đằng.

Bị can Lê Minh Thái vì lợi ích cá nhân đã chỉ đạo Nguyễn Đức Hải làm giả nhiều giấy tờ giúp cho Tấn, Thạnh và Phước chiếm đoạt căn nhà; Nguyễn Đắc Công đã lợi dụng nhiệm vụ của mình, nhận tiền từ Lê Minh Thái để thực hiện chứng thực tài liệu trái pháp luật. Khi lãnh đạo UBND phường 6 không ký hồ sơ, Công đã làm giả chữ ký rồi dùng mộc đóng dấu xác nhận.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập đã nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt những bị can trên.