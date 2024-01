2 công ty ở Hải Dương mua bán hóa đơn khống trị giá gần 30 tỷ đồng

Ngày 3/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng đã khởi tố 5 bị can để điều tra về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong năm 2023, giám đốc và 2 nhân viên của Công ty TNHH Thương mại Mạnh Tuấn (trụ sở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã xuất khống 9 hóa đơn GTGT hàng hóa trị giá 6,7 tỷ đồng, thu lời bất chính 101 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối với Phạm Thị Thanh - Kế toán Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà (Ảnh: Công an cung cấp).

Tương tự, từ tháng 1 đến tháng 8/2023, giám đốc và kế toán Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà (ở TP Hải Dương) đã xuất khống 39 hóa đơn GTGT hàng hóa trị giá 23 tỷ đồng, thu lời bất chính 312 triệu đồng.

Cả 2 công ty trên đều xuất hóa đơn khống cho các công ty tại địa bàn thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối với Nguyễn Thị Ngân - Giám đốc Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà (Ảnh: Công an cung cấp).

3 bị can tại Công ty TNHH Thương mại Mạnh Tuấn, gồm: Đỗ Mạnh Tuấn (61 tuổi, giám đốc), Lê Thị Liệu (47 tuổi, thủ quỹ) và Hà Bằng Mưu (48 tuổi, kế toán).

2 bị can tại Công ty cổ phần thiết bị điện Ngân Hà: Nguyễn Thị Ngân (50 tuổi, giám đốc) và Phạm Thị Thanh (42 tuổi, kế toán).

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.