2 anh em ruột bị khởi tố vì dùng ghế kim loại đánh trọng thương người khác

Ngày 21/11, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên của tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Đại và Đinh Văn Trọng để điều tra làm rõ tội Cố ý gây thương tích.

Đại và Trọng là 2 anh em ruột, cùng ở xã Sông Khoai (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

2 bị can Đinh Văn Đại và Đinh Văn Trọng (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, hồi 20h40 tối 5/11, Đại và Trọng đã uống rượu với Nguyễn Văn Đoàn (30 tuổi, ở cùng xã) tại thôn 3, xã Sông Khoai.

Quá trình uống rượu giữa 3 người xảy ra mâu thuẫn, Đại và Trọng đã dùng ghế khung kim loại, tay, chân đánh gây thương tích cho anh Đoàn, tổn hại 15% sức khỏe.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an thị xã Quảng Yên đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh và phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành giám định thương tích đối với anh Nguyễn Văn Đoàn.

Quá trình điều tra, Đinh Văn Đại và Đinh Văn Trọng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xác định hành vi của Trọng và Đại mang tính chất côn đồ, hung hãn, nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Đại và Đinh Văn Trọng.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra xử lý theo quy định pháp luật.