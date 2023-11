2 tên cướp tiệm vàng ở Hải Dương đối mặt với 4 tội danh

Ngày 21/11, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an tỉnh Hải Dương, đã hoàn tất bản kết luận điều tra vụ cướp tiệm vàng ở huyện Kim Thành, xảy ra hồi tháng 6/2023.

Đồng thời, PC02, Công an tỉnh Hải Dương đã chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh Hải Dương và đề nghị truy tố 2 bị can với 4 tội danh.

Theo đó, bị can Lương Văn Đạt (33 tuổi) và Nguyễn Văn Doanh (34 tuổi), cùng trú ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội Giết người và Cướp tài sản.

Ngoài ra, bị can Đạt còn bị truy tố thêm tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; bị can Doanh bị đề nghị truy tố thêm tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

2 bị can trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra xác định, do không có tiền trả nợ, khoảng đầu tháng 6/2023, Đạt và Doanh bàn nhau cùng đi cướp tài sản tại cửa hàng bán vàng bạc. Hai đối tượng đã chuẩn bị phương tiện và hung khí để thực hiện hành vi phạm tội.

Do trước đó Đạt có sẵn một khẩu súng Colt xoay (mua từ năm 2018 với giá 5 triệu đồng) nên đối tượng này đã chuẩn bị thêm găng tay, búa, khẩu trang, bình xịt hơi cay.

Chiều 6/6, Đạt, Doanh sử dụng mô tô đi sang huyện Kim Thành để tìm hiểu các cửa hàng vàng bạc sơ hở sẽ thực hiện vụ cướp tài sản.

Ban đầu, các đối tượng lựa chọn mục tiêu là cửa hàng vàng bạc Đỗ Anh, nên thống nhất tối 7/6 sẽ sử dụng súng để cướp tài sản tại cửa hàng vàng này.

Khoảng 16h ngày 7/6, Đạt, Doanh đi mô tô hiệu Exciter màu đỏ đen, BKS 15B2-024.17 mang theo súng và các dụng cụ đã chuẩn bị sẵn từ huyện Tiên Lãng đến huyện Kim Thành để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khoảng 19h cùng ngày, các đối tượng đi qua cửa hàng vàng bạc Đỗ Anh, nhưng vào thời điểm đó có nhiều người nên cả hai không cướp tài sản tại cửa hàng này nữa.

Cùng thời điểm này, Đạt, Doanh phát hiện cửa hàng vàng bạc Đức Nam (cách cửa hàng Đỗ Anh khoảng 500m về hướng thị trấn Phú Thái) vắng người nên chuyển mục tiêu cướp tài sản tại cửa hàng vàng này.

Doanh điều khiển mô tô chở Đạt đi vào sân của cửa hàng vàng Đức Nam rồi quay đầu xe hướng quay ra cổng. Tiếp đó, Đạt cầm súng đi vào quầy bán hàng, Doanh cầm búa đi theo sau.

Lúc này, tại phòng khách (chung với quầy bán hàng) có anh Nguyễn Đăng Ninh (46 tuổi, con trai ông Nguyễn Đăng Nam là chủ nhà) đang ngồi tại bàn uống nước, Đạt giơ súng dọa anh Ninh, còn Doanh đi vào dùng búa đập mặt tủ kính trưng bầy vàng rồi lấy 3 vòng vàng loại kiềng đeo cổ.

Khi thấy anh Ninh chạy về phía Đạt và Doanh, Đạt bắn 1 phát nhưng không trúng anh Ninh. Sau đó Đạt bỏ chạy.

Cùng lúc này, Doanh một tay cầm búa, một tay cầm 3 vòng vàng (mỗi vòng 3 chỉ vàng) trị giá hơn 49 triệu đồng chạy ra hiên nhà bị anh Ninh ôm giữ nên Doanh bị ngã, rơi hết số vàng ra sân.

Thời điểm đó, Đạt cầm súng bắn liên tiếp 3 phát về phía anh Ninh và Doanh, anh Ninh bị trúng 1 phát vào ngực, 1 phát vào đùi bên trái, còn 1 phát trúng phía sau đùi phải của Doanh.

Sau khi gây án, Đạt và Doanh bỏ chạy khỏi hiện trường về địa bàn xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Tại đây, Đạt và Doanh nói bị người khác đánh do nợ tiền nên nhờ anh Đỗ Văn Chiến (33 tuổi, ở huyện An Dương, TP Hải Phòng) gọi điện thoại cho anh Trần Tăng Sáng (37 tuổi, ở quận Kiến An, TP Hải Phòng). Đạt nghe điện thoại và nói bị một số thanh niên đánh nên nhờ Sáng đến đón.

Sau đó, anh Sáng đi ô tô đến đón Đạt, Doanh rồi chở về nhà anh Phạm Văn Bình (42 tuổi, trú tại xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng). Sau đó, Đạt lấy xe máy Airblade của Đạt rồi chở Doanh đi về nhà mình ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Rạng sáng ngày 8/6, Đạt, Doanh bị bắt giữ.

Anh Ninh bị bắn vào ngực, vào đùi bên trái được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp, TP Hải Phòng. Qua giám định xác định tỷ lệ thương tích của anh Ninh là 50%.

Doanh bị vết thương phần mềm đùi bên phải, tỷ lệ thương tích là 2%, đã được y tế trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương băng bó và đã bình phục.