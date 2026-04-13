17 bị cáo “giải cứu” người nghiện bằng hồ sơ cư trú giả

Ngày 13/4, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử 17 bị cáo liên quan đến sai phạm trong quá trình lập hồ sơ xử lý người sử dụng trái phép chất ma túy.

Các bị cáo Phạm Trần Ngọc Thanh (40 tuổi, cựu cán bộ công an phường tại TPHCM); Lê Hoàng Đan (cựu lãnh đạo công an xã tại tỉnh Long An cũ, nay là tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Võ Anh Vũ, Nguyễn Bá Nhất, Ngô Ngọc Khương, Huỳnh Đức Phương, Võ Thanh Mến (cùng là cựu cán bộ công an xã tại Đà Nẵng) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan vụ án, Nguyễn Khánh Duy (cựu Phó Trưởng Công an phường 15, quận 10 cũ, nay là phường Hòa Hưng) bị xét xử về tội Nhận hối lộ. Bốn cựu công an khác bị xét xử về tội Môi giới hối lộ. Ba người còn lại bị xét xử về các tội Đưa hối lộ hoặc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án do ông Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa và dự kiến diễn ra trong 2 ngày.

Theo cáo trạng, Phạm Trần Ngọc Thanh (40 tuổi, cựu cán bộ công an phường tại quận Gò Vấp) đã móc nối với nhiều cá nhân, trong đó có Nguyễn Võ Anh Vũ (khi đó là Trưởng Công an xã Hòa Phước, Đà Nẵng), để hợp thức hóa hồ sơ cư trú cho người nghiện, nhằm giúp họ tránh bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

Thủ đoạn của nhóm này là tạo dựng thông tin giả, chứng minh người nghiện có nơi cư trú ổn định tại địa phương khác. Từ đó, cơ quan chức năng có cơ sở đình chỉ hoặc hủy quyết định đưa đi cai nghiện. Điển hình là trường hợp Đặng Quốc Thịnh, bị tạm giữ vào tháng 5/2023. Sau khi nhận lời “giải cứu”, Thanh tự soạn đơn xin cứu xét, giả mạo chữ ký người thân rồi gửi qua Zalo cho Vũ.

Tại Đà Nẵng, Vũ chỉ đạo cấp dưới in đơn và xác nhận khống việc Thịnh cư trú tại xã Hòa Phước. Không dừng lại ở giấy tờ, nhóm này còn can thiệp vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi nhận yêu cầu xác minh từ Công an TPHCM, dù biết rõ Thịnh không sinh sống tại địa phương, cán bộ được phân công vẫn đăng nhập hệ thống và xác nhận thông tin sai sự thật. Sau đó, Vũ phê duyệt và gửi kết quả về lại TPHCM.

Dựa trên kết quả xác minh này, Thanh lập báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an phường và UBND phường hủy quyết định đưa Thịnh đi cai nghiện với lý do “phát sinh tình tiết mới”. Với thủ đoạn tương tự, từ tháng 5/2023 đến đầu năm 2024, nhóm bị cáo đã làm giả hồ sơ cư trú cho tổng cộng 5 người nghiện.

Quá trình điều tra, Thanh và Vũ khai nhận hành vi xuất phát từ nể nang, giúp đỡ người quen và không hưởng lợi vật chất. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định gia đình các đối tượng đã chi 70-80 triệu đồng cho các đối tượng môi giới để được “chạy” hồ sơ.

Ngoài ra, vụ án còn liên quan đến hành vi nhận hối lộ của Nguyễn Khánh Duy (cựu Phó Trưởng Công an phường 15, quận 10 cũ). Duy bị cáo buộc đã nhận tổng cộng 80 triệu đồng để làm sai lệch hồ sơ, giúp hai người nghiện không phải đi cai nghiện bắt buộc.

Cụ thể, Duy nhận 30 triệu đồng để giúp Nguyễn Đức Thủy và 50 triệu đồng để giúp Phan Trọng Tân thông qua trung gian. Sau khi nhận tiền và hồ sơ, Duy đã soạn phiếu xác minh cư trú gửi đến xã Hòa Phước, nhờ nhóm của Vũ xác nhận khống. Đồng thời, ông này còn chỉ đạo cấp dưới lập biên bản, ghi lời khai dựa trên thông tin giả.

Trong một trường hợp, Duy trực tiếp đến Cơ sở xã hội Nhị Xuân, hướng dẫn người nghiện khai báo gian dối về nơi cư trú. Sau đó, thông qua các mối quan hệ, Duy tiếp tục nhờ xác nhận khống từ địa phương khác để hoàn tất hồ sơ hợp thức hóa. Từ các tài liệu giả này, Duy đề xuất UBND phường hủy quyết định cai nghiện bắt buộc.

Toàn bộ số tiền 80 triệu đồng mà Duy nhận đã được gia đình nộp lại trong quá trình điều tra.