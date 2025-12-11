Xe máy điện VinFast và những giá trị mang lại cho người tiêu dùng Việt

Động lực thay đổi từ xe máy điện VinFast

Thạc sĩ Lê Minh Quân, chuyên gia phân tích thị trường, nhận định sự xuất hiện của VinFast - một thương hiệu nội địa đầu tư bài bản, liên tục nâng cấp sản phẩm và tiêu chuẩn phục vụ - đã tạo nên những thay đổi đáng kể trên thị trường xe máy theo hướng lành mạnh và tích cực hơn. Cụ thể, người tiêu dùng Việt đã có những thay đổi căn bản trong thói quen, kỳ vọng và tiêu chí lựa chọn.

VinFast đem đến đa dạng lựa chọn cho người tiêu dùng (Ảnh: VinFast).

Đơn cử về danh mục sản phẩm, sự xuất hiện của VinFast đã đem lại làn gió mới cho thị trường, với những mẫu xe máy điện đẹp, thiết kế chỉn chu, đáp ứng mọi đối tượng khách hàng, từ học sinh, sinh viên, dân văn phòng, tài xế công nghệ…

Sau nhiều năm có mặt trên thị trường, xe máy điện thương hiệu Việt đã xây dựng được niềm tin với người dùng bởi chất lượng bền bỉ, nhiều công nghệ hiện đại, trang bị tốt.

Vị chuyên gia cũng nhắc tới yếu tố không thể có ở các hãng xe khác trên thị trường là dải sản phẩm liên tục được nâng cấp để “chiều” mọi nhu cầu của người dùng.

Ông lấy ví dụ về những mẫu xe hỗ trợ 2 pin, có thể tháo rời để sạc linh hoạt, cho quãng đường di chuyển dài,. Hay, mô hình xe máy điện đổi pin của VinFast đang triển khai cũng là cách để tạo sự tiện lợi tối đa cho người dùng Việt.

Mặt khác, đông đảo người dùng cũng đã cảm nhận được sự yên tâm từ khi có VinFast. Thương hiệu Việt có thời gian bảo hành xe lâu hàng đầu thị trường - lên tới 6 năm cho xe và 8 năm cho pin LFP.

Ngoài ra, hãng còn đang áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho người dùng như miễn phí sạc tại trạm công cộng tới tháng 5/2027, khiến chi phí sử dụng hàng ngày gần như bằng 0.

“Khi VinFast đưa ra các mẫu xe có thiết kế đẹp, chất lượng tốt và chính sách hậu mãi tối ưu, người tiêu dùng nhận ra rằng xe điện hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển hằng ngày, thậm chí mang lại sự thoải mái, an toàn vượt trội so với xe xăng”, vị chuyên gia phân tích.

Theo các chuyên gia, VinFast đang khiến “luật chơi” trên thị trường xe máy thay đổi theo hướng có lợi cho người tiêu dùng.

“Ở góc độ người tiêu dùng, đây là tin tốt. Nếu không có một lực kéo đủ mạnh từ xe điện, rất khó để thị trường xe máy xăng chấp nhận hạ giá vì người dùng. VinFast đã góp phần khiến thị trường minh bạch hơn, có lợi hơn cho người dân”, ông Quân nói.

Tuy vậy, theo các chuyên gia, trong bối cảnh ô nhiễm không khí và ùn tắc giao thông gia tăng, xu hướng chuyển dịch sang xe điện đang trở thành lựa chọn tất yếu, về dài hạn, xu hướng điện hoá vẫn là khó có thể thay đổi.