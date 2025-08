Xe máy điện Before All BF: Thiết kế đẹp, tính năng mạnh, hỗ trợ tối đa cho đại lý bán hàng livestream

Thiết kế đẹp mắt, thu hút mọi ánh nhìn, ghi điểm với người tiêu dùng khi lên sóng livestream

Xe máy điện Before All BF ghi điểm nhờ thiết kế hiện đại, các đường nét mạnh mẽ kết hợp bo góc mềm mại. Lớp sơn xám ánh kim ăn hình, giúp xe nổi bật khi xuất hiện trên livestream. Đây chính là lý do khiến nhiều đại lý lựa chọn xe máy điện Before All BF làm sản phẩm chủ lực khi lên sóng.

Xe điện Before All BF thu hút ở mọi góc quay.

Dù xuất hiện ở góc quay nào, Before All BF vẫn giữ được vẻ thu hút nhờ thiết kế thời thượng và chi tiết tinh tế. Trong bối cảnh cạnh tranh livestream ngày càng khốc liệt, một mẫu xe bắt mắt như BF sẽ giúp các đại lý xe điện tạo được sự khác biệt và giữ chân người xem lâu hơn.

Trải nghiệm mạnh mẽ từ xe máy điện Before All BF

Bên cạnh thiết kế, xe máy điện Before All BF còn nổi bật ở loạt tính năng hiện đại. Các đại lý xe điện có thể dễ dàng chia sẻ với người tiêu dùng về thông tin của xe trên phiên phát trực tiếp.

Xe điện Before All BF cùng loạt tính năng hiện đại.

Before All BF có thể di chuyển quãng đường lên đến 90km/lần sạc. Chi phí sạc chỉ khoảng 5.000 đồng, mang lại lợi thế tiết kiệm - một thông tin thu hút người tiêu dùng trong bối cảnh chuyển dịch xanh, hướng đến tương lai xanh.

Xe khởi động bằng khóa Smartkey, thao tác dễ dàng, hiện đại và tiện dụng.

Xe trang bị đèn bi LED sáng, vùng chiếu rộng. Cốp rộng, yên êm, sàn để chân thoải mái giúp người dùng dễ chịu khi di chuyển xa, thu hút khách hàng trên phiên phát trực tiếp.

Đồng hành cùng hệ thống đại lý - Before All hướng đến phát triển bền vững

Không chỉ dừng lại ở việc sản xuất xe máy điện chất lượng, Before All còn chú trọng tới mạng lưới phân phối và đồng hành cùng các đại lý trên toàn quốc.

Nhiều đại lý chia sẻ rằng, xe máy điện Before All BF không chỉ là dòng xe dễ bán nhờ thiết kế đẹp, tính năng tốt, mà còn bởi sự hỗ trợ truyền thông và đào tạo bài bản từ Before All.

“Từ khi nhập xe Before All BF về livestream bán hàng, lượng tương tác tăng rõ rệt. Khách hàng ấn tượng với thiết kế thời thượng, giá lại hợp lý. Before All còn hỗ trợ hình ảnh, clip và đào tạo bán hàng, giúp các đại lý tự tin chốt đơn”, chị Hân, đại lý xe điện Hân Tuấn tại Hải Phòng, cho biết.

Không gian Livestream của một đại lý Before All.

Before All đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ bán hàng cho đại lý, từ hỗ trợ xây kênh, hỗ trợ nội dung livestream, đến đào tạo kỹ năng bán hàng trên livestream. Đây là bước đi chiến lược giúp thương hiệu lan tỏa nhanh chóng, đồng thời tạo điều kiện để các đối tác cùng phát triển kinh doanh hiệu quả trong thời đại số. Các đơn vị kinh doanh có thể chia sẻ các đặc điểm nổi bật của xe điện Before All trên sóng trực tiếp để tăng độ tin tưởng của khách hàng.

Xe điện Before All sở hữu thiết kế thu hút mọi khách hàng xem phát trực tiếp.

Before All không chỉ cung cấp sản phẩm xe điện hiện đại mà còn đang kiến tạo hệ sinh thái bán hàng toàn diện, nơi mọi đại lý đều có thể bắt kịp xu hướng kinh doanh mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và bứt phá doanh thu.

“Nếu các đại lý, nhà phân phối đang tìm kiếm một mẫu xe điện vừa đẹp, hiện đại, nổi bật trên thị trường, xe máy điện Before All BF chính là lựa chọn đáng để cân nhắc. Before All không chỉ mang lại phương tiện di chuyển tiện ích, mà còn mở ra một thị trường kinh doanh mới, bền vững và hiệu quả dành riêng cho các nhà bán hàng online”, đại diện Before All chia sẻ.

Before All là thương hiệu xe điện với hệ thống đại lý toàn quốc, sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất, lắp ráp Tuấn Nghĩa.

Địa chỉ: CN3, KCN Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 36448640

Website: Beforeall.vn