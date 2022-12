Xe máy chở hàng cồng kềnh, tạo nên tình huống vừa đáng sợ vừa buồn cười

Video do camera hành trình của ô tô chạy phía sau ghi lại cho thấy người đi xe máy chở theo một tấm vật liệu khổ lớn nhưng không chằng buộc cẩn thận mà chỉ cố định bằng cách để người phía sau ngồi lên. Chính sự cẩu thả và chủ quan này đã dẫn tới tình huống tai nạn "dở khóc dở cười".

Sự việc diễn ra trên cầu vượt Ngã tư Vọng, đoạn qua Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội (Video: OFFB).

May mắn là tài xế ô tô chạy phía sau đã kịp đánh lái sát thành cầu và phanh gấp để tránh, nên mới không đâm vào người đàn ông "trượt ván" trước mũi ô tô. May mắn hơn nữa là sát phía sau xe ô tô này không có xe nào khác; nếu không thì có thể dẫn tới tai nạn liên hoàn, với hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều.

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, video trên đã thu hút hàng ngàn lượt xem và tương tác. Hầu hết cư dân mạng đều chúc mừng cả tài xế ô tô lẫn người đi xe máy vì đã may mắn không va vào nhau.

"Xem vừa buồn cười vừa tức. Đây là kiểu chở hàng quá phổ biến ở Việt Nam, bất chấp các nguyên tắc an toàn. Hôm trước thì có clip xe máy "công kênh" cả người lẫn một xe máy khác, giờ thì clip này. Rồi còn bao nhiêu vụ xe máy, xe ba gác chở tôn như máy chém di động trên đường. Không phải ai cũng may mắn như tài xế ô tô trong clip. Nếu ai không may va chạm với họ thì đúng là vạ oan", nick Quang Tuấn bình luận.

"Không thể lấy lý do mưu sinh hay "miếng cơm manh áo" để biện hộ cho kiểu chở hàng nguy hiểm như thế này. Cảnh sát giao thông cần tăng cường kiểm tra giám sát và tiến hành xử phạt thì các trường hợp như thế này mới giảm", tài khoản Hoàng Anh nêu ý kiến.