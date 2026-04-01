Xe điện Wuling Mini EV liên tục nâng cấp, vẫn lu mờ ở thị trường Việt

Được phát triển bởi liên doanh SAIC-GM-Wuling, mẫu xe điện cỡ nhỏ này cực kỳ thành công tại Trung Quốc, với doanh số cộng dồn đạt hơn 1,9 triệu chiếc tính từ khi thế hệ đầu tiên ra mắt vào năm 2020 đến thời điểm cuối năm 2025. Năm 2022, đây là mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc.

Wuling Hongguang Mini EV phiên bản nâng cấp lần thứ 4 đã chính thức được giới thiệu tại Trung Quốc (Ảnh: Wuling).

Giờ đây, Wuling đã ra mắt phiên bản nâng cấp 2026 của mẫu Hongguang Mini EV tại Trung Quốc, với 4 cấu hình, có giá bán từ 44.800 đến 54.800 nhân dân tệ (tương đương 170-209 triệu đồng) theo trang Autohome. Phiên bản nâng cấp vẫn có thiết kế 5 cửa, 4 chỗ ngồi, và được nâng cấp cả nội và ngoại thất, cũng như các hệ thống vận hành.

Cụ thể, trong lần nâng cấp này, Wuling Hongguang Mini EV được thiết kế lại phần ngoại thất, với những đường nét bo tròn.

Điểm nhấn nằm ở phần đầu xe mới, dựng thẳng hơn, mang lại cảm giác thân thiện hơn, gần giống một món đồ chơi. Cụm đèn LED hình tròn phía trước và sau được nối liền với nhau bằng một thanh mạ crôm. Tổng thể dáng xe vẫn như trước, nhưng các chi tiết thân vỏ đều được làm mới, đi kèm với bảng màu sáng và trẻ trung hơn.

Các đường nét bo tròn khiến mẫu Hongguang Mini EV trông như một viên kẹo (Ảnh: Wuling).

Phiên bản 5 cửa của Hongguang Mini có chiều dài 3.268mm, chỉ tăng 12mm so với trước, trong khi chiều dài cơ sở giữ nguyên ở mức 2.190mm. Bản 3 cửa nhỏ gọn hơn, với chiều dài 3.064mm và trục cơ sở 2.010mm.

Trong khi đó, nội thất dù trông vẫn như trước, nhưng cũng đã được nâng cấp về công nghệ và chất lượng hoàn thiện. Táp-lô được thiết kế lại, với màn hình cảm ứng trung tâm lớn hơn (10,1 inch) và các cửa gió điều hòa mảnh hơn.

Bên cạnh đó, các phím điều khiển điều hòa vật lý đã bị loại bỏ hoàn toàn, trong khi cần số được chuyển lên cột lái, giúp giải phóng không gian giữa hai ghế trước.

Các tính năng kết nối như khởi động xe và tắt/mở điều hòa được điều khiển qua ứng dụng trên điện thoại di động. Hệ thống thông tin - giải trí dự kiến hỗ trợ Apple CarPlay, Huawei HiCar và CarLink thông qua cập nhật trực tuyến.

Dung tích khoang hành lý đạt 170 lít khi dựng ghế, và có thể mở rộng lên 838 lít khi gập hàng ghế sau. Bên trong xe có tới 20 vị trí chứa đồ khác nhau.

Màn hình trung tâm có giao diện người dùng mới và hỗ trợ menu điều khiển thả xuống (Ảnh: Wuling).

Tất cả phiên bản đều được trang bị mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất 40 mã lực và mô-men xoắn 85Nm. Cấu hình này giống xe đời trước. Tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở 101km/h.

Người dùng có hai tùy chọn pin lithium sắt phosphate. Bản tiêu chuẩn sử dụng pin dung lượng 16,2kWh, cho phạm vi hoạt động 205km theo chuẩn CLTC của Trung Quốc. Trong khi đó, phiên bản pin 25,1kWh có thể di chuyển tới 301km.

Ở cả hai cấu hình, mất khoảng 35 phút để sạc pin từ 30% lên 80% với hệ thống sạc nhanh DC, phù hợp với nhu cầu sử dụng trong đô thị. Xe được trang bị hệ thống sưởi pin khi xe hoạt động trong điều kiện lạnh giá.

Trang bị an toàn cơ bản gồm túi khí kép phía trước và hệ thống kiểm soát ổn định điện tử. Xe sử dụng hệ thống treo trước độc lập MacPherson và treo sau dạng ba liên kết (không độc lập), với phanh đĩa cả trước và sau.

Tại thị trường Việt Nam, Wuling Mini EV là sản phẩm tiên phong ở phân khúc xe điện cỡ nhỏ, được giới thiệu từ giữa năm 2023. Xe được lắp ráp tại nhà máy ở Hưng Yên, có giá bán 239-279 triệu đồng, từng được kỳ vọng sẽ nhanh chóng bùng nổ doanh số. Tuy nhiên, không lâu sau khi ra mắt, mẫu xe này đã bị lu mờ trước sự xuất hiện của VinFast VF 3.

Từ đầu tháng 3, mẫu xe này không còn trong danh mục sản phẩm của thương hiệu Wuling tại Việt Nam trên website. Thay vào đó là hình ảnh của dòng sản phẩm New Mini EV với tiêu đề Coming Soon (Chuẩn bị xuất hiện).

Sau đó, những thông tin ban đầu của mẫu Wuling Macaron được đăng tải trên website của hãng xe Trung Quốc và giới tư vấn bán hàng đã bắt đầu nhận cọc.

Mẫu Wuling Macaron đang được các đại lý nhận cọc tại Việt Nam (Ảnh: Thiện Đức).

Wuling Macaron thực chất là phiên bản nâng cấp của mẫu xe điện cỡ nhỏ Hongguang Mini EV. Phía đại lý cho biết, Macaron 5 cửa dự kiến có giá từ 269 triệu đồng với phiên bản LV1, trong khi biến thể LV2 có thể được chốt giá trên 300 triệu đồng.

Ngoài hai phiên bản 5 cửa, trên website của Wuling Việt Nam còn có thông tin về bản 3 cửa (LV0), nhưng chưa được phía đại lý hé lộ giá bán. Xe dự kiến được ra mắt trong tháng 6, nhiều khả năng sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước.