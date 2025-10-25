Xe điện MOVE ra mắt ấn tượng tại triển lãm quốc tế CAMAUTO 2025

Xanh hóa: Xu hướng toàn cầu và cơ hội cho Việt Nam

Theo Báo cáo Global EV Outlook 2025 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số xe điện toàn cầu đã vượt mốc 17 triệu chiếc trong năm 2024, tăng hơn 25% so với năm 2023, cho thấy xu hướng xanh hóa giao thông đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới.

Gian hàng xe điện MOVE nổi bật tại triển lãm quốc tế CAMAUTO Campuchia 2025 (Ảnh: MOVE).

Tại Đông Nam Á, khu vực được đánh giá là điểm tăng trưởng mới của ngành xe điện toàn cầu. Trong đó, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam nổi lên như những trung tâm sản xuất và tiêu thụ xe điện mới nhờ nền tảng lao động trẻ, chính sách khuyến khích đầu tư và sự tham gia mạnh mẽ của doanh nghiệp nội địa.

Riêng tại Việt Nam, sự xuất hiện của nhiều thương hiệu nội địa, trong đó có MOVE đã góp phần tạo nền móng cho ngành công nghiệp xe điện bản địa, mở ra hướng đi bền vững cho tương lai giao thông quốc gia.

MOVE Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại triển lãm CAMAUTO 2025 ngay từ lần đầu trình diện quốc tế

Tổ chức với quy mô hơn 6.500m2, CAMAUTO 2025 là sự kiện thường niên nổi bật của ngành ô tô và xe điện tại Campuchia, quy tụ hàng trăm thương hiệu, nhà sản xuất và đối tác từ nhiều quốc gia.

Dưới chủ đề “Driving the Future of Automotive Excellence” (Tiên phong kiến tạo tương lai ngành xe điện), triển lãm được xem là cầu nối thương mại quan trọng giúp doanh nghiệp quốc tế tìm hiểu và mở rộng cơ hội hợp tác tại thị trường quốc tế

Triển lãm là cầu nối thương mại quan trọng cho doanh nghiệp quốc tế (Ảnh: MOVE).

Giữa hàng trăm thương hiệu đến từ Trung Quốc, Campuchia, Malaysia, Philippines…, gian hàng của MOVE Việt Nam nhanh chóng thu hút sự chú ý của khách tham quan tại CAMAUTO 2025 nhờ loạt sản phẩm xe điện công nghệ tiên tiến, bền bỉ, hiện đại.

Trong số đó, các mẫu xe chủ lực Athena, Isabella, Mentor và E6 Pro trở thành tâm điểm của khách tham quan. Từ thiết kế, màu sắc cho đến công nghệ, các dòng xe của thương hiệu mang đậm tinh thần đổi mới và tính ứng dụng cao.

Trong suốt thời gian diễn ra triển lãm, hàng nghìn lượt khách hàng và đối tác quốc tế đã trực tiếp trải nghiệm các dòng xe điện MOVE. Theo thống kê từ ban tổ chức, 99% phản hồi đánh giá tích cực về thiết kế, độ ổn định và khả năng vận hành của xe, đặc biệt là hiệu suất pin và mẫu mã thiết kế tối ưu.

Ngay trong khuôn khổ sự kiện, thương hiệu này đã ký kết hàng trăm biên bản hợp tác phân phối và đại lý chiến lược với các doanh nghiệp tại Campuchia và một số thị trường lân cận.

MOVE khẳng định sức hút của một thương hiệu Việt tại triển lãm (Ảnh: MOVE).

Chất lượng xứng tầm - bắt nguồn từ 5 chuẩn mực cốt lõi

Một trong những yếu tố giúp xe điện MOVE phát triển bền vững là nền tảng sản xuất hiện đại và quản trị chuẩn mực. Thương hiệu đang sở hữu ba nhà máy theo chuẩn quốc tế, hoạt động dựa trên 5 trụ cột cốt lõi: Nhân sự chuẩn - quy trình chuẩn - kiểm định chuẩn - dịch vụ chuẩn - nhà máy chuẩn.

Gần đây, MOVE Việt Nam được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu Quốc gia Xuất sắc - Ngành xe điện ghi nhận những nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới công nghệ.

Giải thưởng là minh chứng cho năng lực sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và tầm nhìn quốc tế của doanh nghiệp Việt, đồng thời tiếp thêm động lực để thương hiệu này tiếp tục mở rộng dấu ấn trên thị trường khu vực.

Giải thưởng Top 10 Thương hiệu Quốc gia Xuất sắc - Ngành xe điện là minh chứng cho năng lực sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và tầm nhìn của MOVE (Ảnh: MOVE).

Xe điện MOVE mở rộng hợp tác quốc tế, khẳng định vị thế xe điện Việt trên bản đồ khu vực

Tại CAMAUTO 2025, gian hàng của MOVE Việt Nam trở thành một trong những điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan. Sự kiện đánh dấu bước ra mắt ấn tượng của thương hiệu Việt trên sân chơi khu vực, mở ra nhiều cơ hội hợp tác chiến lược, mở rộng thị trường sang Campuchia và các nước Đông Nam Á lân cận.

Gian hàng xe điện MOVE thu hút sự chú ý của loạt khách hàng quốc tế và đại biểu cấp cao của triển lãm (Ảnh: MOVE).

“Trong bối cảnh thế giới đang đẩy mạnh mục tiêu trung hòa carbon, chiến lược của MOVE thể hiện cam kết của Việt Nam với xu hướng giao thông bền vững. Chúng tôi mang tư duy đổi mới, sự chỉn chu trong đầu tư và khát vọng hội nhập quốc tế, đánh dấu bước tiến mới của ngành công nghiệp xe điện Việt Nam trên hành trình xanh hoá tương lai”, Giám đốc Kinh doanh khu vực Đông Nam Á của công ty, cho hay.

Xe điện MOVE nỗ lực ghi dấu ấn trên thị trường quốc tế (Ảnh: MOVE).

Sự hiện diện của MOVE tại CAMAUTO 2025 là minh chứng cho tinh thần tiên phong và khát vọng vươn tầm mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt, góp phần viết tiếp hành trình “Made in Vietnam” trên bản đồ công nghiệp xanh toàn cầu.

Khi các quốc gia đang cùng hướng đến mục tiêu giao thông không phát thải, xe điện MOVE cũng đang chứng minh rằng Việt Nam cũng đủ sức dẫn dắt một phần tương lai giao thông bền vững của Đông Nam Á.