Xe điện đang "đốt tiền" của các nhà sản xuất ô tô như thế nào?

Dân trí Xe điện chính là tương lai của ngành ô tô, đó là điều không còn gì phải bàn cãi. Nhưng quá trình chuyển đổi từ công nghệ động cơ đốt trong sang xe điện có không ít "đau thương".

Mỹ đặt mục tiêu đến năm 2030, một nửa số ô tô bán ra ở nước này là xe điện.

Từ GM, Ford, Hyundai, BMW cho đến Tesla, Porsche..., tất cả đều đang gặp vấn đề với các mẫu xe điện của mình. Theo kênh CNBC, các hãng đang một mặt phải đầu tư hàng tỷ USD để phát triển xe điện (EV), mặt khác phải chi các khoản không hề nhỏ để triệu hồi xe bị lỗi.

Các sự cố thường gặp là cháy xe điện, sụt điện, xe khó khởi động hay gặp vấn đề về sạc. Ví dụ, mẫu Chevrolet Bolt đã bị triệu hồi do hai "lỗi sản xuất hiếm gặp" ở bộ pin lithium-ion, khiến tập đoàn GM có thể phải tốn 800 triệu USD. Mẫu Porsche Taycan cũng đã bị triệu hồi do lỗi phần mềm khiến xe bị chết máy do mất điện khi đang chạy trên đường. Trong khi đó, Ford phải triệu hồi mẫu crossover chạy điện Mach-E, và tốn 400 triệu USD để triệu hồi xe Kuga PHEV, còn Hyundai mất 900 triệu USD để triệu hồi Kona EV.

Theo CNBC, Tesla - hãng tiên phong và thành công nhất hiện nay trong lĩnh vực xe điện - đã phải đồng ý trả 1,5 triệu USD để giải quyết đơn kiện phát sinh sau khi hãng nâng cấp phần mềm mới để giấu các lỗi có thể dẫn đến nguy cơ cháy bộ pin. Tesla cũng bị cáo buộc để pin giảm một nửa hiệu suất chỉ trong 6 năm và từ chối thay thế chúng theo chính sách bảo hành. Vụ việc này tiêu tốn của Tesla 163 triệu USD.

Hiện trường vụ cháy xe điện Volkswagen ID.3. ở Hà Lan hôm 14/8, nghi ngờ do hệ thống sạc có vấn đề.

Xe điện hiện chỉ chiếm khoảng 3% doanh số ô tô hàng năm ở Mỹ, có vẻ không tương xứng với tỷ lệ các vụ cháy xe. Trong khi các chuyên gia vẫn đang cố gắng xác định tỷ lệ sự cố cháy xe điện so với xe động cơ đốt trong, một báo cáo từ Đội cứu hỏa London cho thấy số vụ cháy xe sạc điện (tính cả xe hybrid) nhiều gấp đôi các vụ cháy xe chạy bằng xăng hoặc dầu.

Theo nhà phân tích chính Sam Abuelsamid của công ty nghiên cứu Guidehouse Insights tại Mỹ, "quy trình sản xuất thực sự sẽ phải được thắt chặt hơn và một phần quan trọng trong đó là xử lý bộ pin. Chúng không chịu được nóng và không thể bị ô nhiễm. Chúng rất nhạy cảm".

Tuy nhiên, theo một bài báo đăng trên CNBC, Doug Betts người đã từng làm việc tại các hãng Toyota, Fiat Chrysler và Apple, cho rằng các nhà sản xuất ô tô sẽ còn vấp phải thêm nhiều vấn đề liên quan đến xe điện một khi họ đẩy mạnh sản xuất và tung ra nhiều mẫu xe hơn. "Mỗi khi bạn đặt chân vào một lĩnh vực công nghệ mới, những gì cần học luôn nhiều hơn những gì bạn biết".

Phạm Trung Đức

Theo CNBC