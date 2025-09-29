Xanh SM là “Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô tốt nhất”

Đây là lần đầu tiên một hãng taxi điện góp mặt và chiến thắng ở hạng mục này, cho thấy yếu tố xanh đã thực sự trở thành giá trị cốt lõi trong dịch vụ du lịch.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức thường niên. Năm 2025, lễ trao giải diễn ra đúng Ngày Du lịch Thế giới (27/9) với thông điệp hưởng ứng “Chuyển đổi du lịch bền vững” do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc phát động.

Hơn 200 doanh nghiệp tham gia ở nhiều hạng mục, phản ánh bức tranh toàn diện của du lịch Việt Nam từ lưu trú, lữ hành đến dịch vụ hỗ trợ. Trong đó, hạng mục “Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô tốt nhất” đã vinh danh Xanh SM.

Bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh - Phó tổng giám đốc Vận hành Xanh SM - đại diện doanh nghiệp nhận giải (Ảnh: Xanh SM).

Với đội xe 100% điện, Xanh SM được đánh giá cao khi đem lại trải nghiệm êm ái, không tiếng ồn, không khói bụi, không mùi xăng dầu, đây là những yếu tố ngày càng được du khách trong, ngoài nước đánh giá cao và ưa chuộng.

Không chỉ phương tiện, thái độ phục vụ được chuẩn hóa, đồng phục chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ tiện lợi cũng giúp Xanh SM trở thành lựa chọn mặc định của nhiều du khách khi cần phương tiện di chuyển an toàn và tin cậy.

Bên cạnh đó, Xanh SM còn phát triển nhiều dịch vụ tiện ích mở rộng như Xanh chu du - gói tour được thiết kế cho nhu cầu tham quan trong ngày. Dịch vụ này cung cấp sẵn bản đồ du lịch và gợi ý điểm đến, giúp du khách, nhất là khách quốc tế, có thêm lựa chọn di chuyển vừa thuận tiện, vừa an tâm khi khám phá các thành phố.

Từ mục tiêu ban đầu chỉ phủ sóng 5 điểm đến du lịch trọng điểm gồm Hà Nội, TPHCM, Huế, Đà Nẵng và Nha Trang, sau hơn hai năm, Xanh SM đã có mặt trên khắp cả nước, đồng thời hợp tác cùng các hãng vận tải truyền thống thông qua mô hình partner để chuyển đổi đội xe sang điện.

Khả năng mở rộng nhanh chóng đi cùng với chất lượng dịch vụ đồng bộ đã giúp hành khách có thể đặt xe liền mạch trên ứng dụng, bất kể ở tỉnh thành nào, qua đó nâng tầm trải nghiệm du lịch tại nhiều điểm đến.

Hiện Xanh SM phục vụ hơn 1 triệu chuyến xe mỗi ngày, đạt tổng cộng 2,5 tỷ km di chuyển xanh, giúp cắt giảm khoảng 350.000 tấn CO2. Chiếm thị phần hàng đầu taxi công nghệ tại Việt Nam, thương hiệu đang định hình chuẩn mực mới cho giao thông gắn với du lịch bền vững.

Ngoài trải nghiệm, Xanh SM còn tạo ra hơn 100.000 việc làm xanh cho lao động trong ngành vận tải và dịch vụ. Lực lượng tài xế được đào tạo về kỹ năng, thái độ phục vụ, am hiểu điểm đến và lan tỏa tinh thần sống xanh, trở thành những “đại sứ du lịch xanh” trên từng chuyến đi. Đây vừa là cách nâng tầm trải nghiệm du khách, vừa góp phần giải quyết bài toán việc làm trong ngành dịch vụ - lĩnh vực chiếm tới 39% lao động cả nước theo Tổng cục Thống kê.

Xanh SM được vinh danh tại hạng mục “Doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô tốt nhất” (Ảnh: Xanh SM).

Theo nhiều chuyên gia, việc một hãng taxi điện được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam cho thấy sự dịch chuyển rõ nét của ngành trong kỷ nguyên xanh. Khi chính sách quốc gia đặt mục tiêu phát triển du lịch bền vững, những doanh nghiệp như Xanh SM giữ vai trò quan trọng trong việc định hình chuẩn mực mới.

Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 không chỉ tôn vinh một thương hiệu taxi điện, mà còn khẳng định bước chuyển mình tất yếu: giao thông xanh đã và đang đồng hành để nâng tầm hình ảnh du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới.