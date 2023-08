Wigo 2023 "đấu" Hyundai i10: Xe Nhật tiết kiệm xăng, giá tốt hơn ô tô Hàn

Việc ngắt quãng phân phối tại Việt Nam khiến màn quay trở lại thị trường vào tháng 6 vừa rồi của Toyota Wigo 2023 được ví như màn chào sân của tân binh. Hãng xe Nhật Bản chấp nhận ngừng phân phối sản phẩm này một thời gian dường như để ấp ủ một mẫu hatchback hạng A đủ tốt, đủ tính cạnh tranh trong phân khúc.

Toyota mới bán trở lại Wigo 2023 từ giữa tháng 6 (Ảnh: Gia An)

Và sự chuẩn bị ấy của Toyota Wigo được đền đáp phần nào bằng kết quả bán hàng tháng 7 đạt 314 xe, tăng 11% so với tháng trước. Ở chiều ngược lại, cả Hyundai Grand i10 và Kia Morning đều sụt giảm. Trong đó, mẫu xe của Hyundai vẫn bán được 515 chiếc nhưng giảm 28% so với tháng 6. Còn Kia Morning tiêu thụ chưa đầy 100 xe, giảm tới 35%.

Toyota Wigo 2023 bỏ xa Kia Morning và cho thấy mình là đối thủ đáng gờm của Hyundai Grand i10. Thậm chí mẫu xe của thương hiệu Nhật Bản còn tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ Hàn Quốc xét trên giá bán và một số tính năng.

Tăng kích thước, thêm trang bị

Xét về kích thước tổng thể thì Grand i10 vẫn là mẫu hatchback hạng A có thông số tốt nhất phân khúc. Tuy nhiên, Wigo 2023 đã được cải thiện đáng kể so với thế hệ cũ và không còn chênh lệch quá lớn so với đối thủ. Chiều dài cơ sở còn được Toyota nâng lên 2.525mm, hơn 75mm so với Grand i10, mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn.

Tăng về kích thước so với thế hệ trước nhưng Wigo 2023 lại có bán kính vòng quay tối thiểu tốt hơn, ở mức 4,5 mét. Con số này với Grand i10 là 4,9 mét. Nhờ vậy mà mẫu xe của Toyota dễ dàng xoay sở trong không gian hẹp hơn. Wigo 2023 được trang bị mâm 14 inch với khoảng sáng gầm 160mm, trong khi đối thủ là 15 inch và 157mm.

Ngoài việc cải tiến về hình thức, nâng cấp ngoại thất "ăn tiền" của Wigo 2023 phải kể đến hệ thống chiếu sáng LED, trong khi Grand i10 vẫn đèn halogen. Tuy nhiên, mẫu xe mới của Toyota đã cắt bỏ đèn sương mù, còn đối thủ vẫn duy trì đèn sương mù halogen. Đặc biệt, Wigo mới được trang bị chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm và tính năng khóa cửa xe từ cốp sau.

Nội thất xe Hàn vẫn nhỉnh hơn

Khoang nội thất của Wigo 2023 đã được tạo hình hiện đại hơn so với phiên bản trước đây, đặc biệt là khu vực cần số. Nhưng xét trên các yếu tố chi tiết, Grand i10 vẫn giữ được sự bóng bẩy của một mẫu xe Hàn Quốc.

So với bản trước, nội thất của Toyota Wigo 2023 đã có màn "lột xác" (Ảnh: TMV).

Cụ thể, ghế của hai xe đều chỉnh cơ 6 hướng nhưng Grand i10 bọc da còn Wigo 2023 bọc nỉ. Với điều kiện sử dụng tại Việt Nam thì ghế da có phần tối ưu hơn. Vô-lăng trên mẫu xe của Toyota với chất liệu Urethane còn xe của Hyundai được bọc da. Nếu muốn cải thiện hai yếu tố này, khách hàng có thể chi thêm vài triệu đồng để bọc lại da.

Nội thất của Hyundai Grand i10 đang nhỉnh hơn khi có sẵn ghế bọc da (Ảnh: TC Motor).

Hệ thống điều hòa trên hai dòng ô tô vẫn chỉnh cơ, trong đó Grand i10 có cửa gió cho hàng ghế thứ 2 còn điều hòa Wigo 2023 có bảng điều khiển điện tử và sở hữu tính năng làm lạnh nhanh Max Cool. Màn hình giải trí trên i10 có kích thước 8 inch, còn loại trên Wigo 2023 là 7 inch và đều hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh.

Xe Nhật tiết kiệm nhiên liệu hơn

Đều trang bị máy 1.2L nhưng theo thông số thì động cơ trên Wigo cho công suất 87 mã lực và 113Nm mô-men xoắn, còn của Grand i10 là 83 mã lực và 114Nm. Trên phiên bản 2023, Toyota chuyển sang dùng hộp số D-CVT giúp vận hành mượt mà và tiết kiệm hơn, trong khi đối thủ dùng hộp số tự động 4 cấp.

Chuyển sang dùng hộp số D-CVT giúp Wigo 2023 cải thiện khả năng vận hành và tiết kiệm nhiên liệu hơn đối thủ (Ảnh: TMV).

Mẫu xe Trong đô thị

(lít/100km) Ngoài đô thị

(lít/100km) Hỗn hợp

(lít/100km) Grand i10 1.2 AT 7,6 5,0 6,0 Toyota Wigo G 6,5 4,5 5,2

Có trang bị an toàn duy nhất phân khúc

Những năm gần đây, Toyota khá quan tâm đến các tính năng an toàn trên những dòng xe bán tại Việt Nam. Wigo 2023 cũng không ngoại lệ khi sở hữu một số công nghệ mà các đối thủ cùng phân khúc không có, bao gồm cảnh báo điểm mùi và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Các tính năng an toàn khác có trên cả hai xe như phanh ABS/BA/EBD, cân bằng điện tử, camera lùi, cảm biến lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, 2 túi khí. Grand i10 được trang bị thêm cảm biến áp suất lốp.

Giá cạnh tranh, thêm lựa chọn cho khách Việt

Sự trở lại của Toyota Wigo 2023 đã phá vỡ thế độc tôn của xe Hàn ở phân khúc hatchback hạng A tại nước ta (Ảnh: TMV).

Toyota Wigo G được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và phân phối tại Việt Nam với giá 405 triệu đồng. Con số này rẻ hơn 30 triệu đồng so với mức công bố của Hyundai Grand i10 AT. Ngay cả khi xe sản xuất, lắp ráp trong nước đang được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ thì mẫu xe của Toyota cũng vẫn đủ hấp dẫn mà chưa cần tới khuyến mại của đại lý.

Trên phiên bản mới, Toyota Wigo cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ cả về trang bị cũng như giá bán. Cộng thêm thế mạnh về thương hiệu Nhật Bản, kết quả bán hàng tháng 7 đã phần nào cho thấy một cục diện mới trong phân khúc hatchback hạng A tại Việt Nam. Hưởng lợi trong cuộc đua này là khách hàng, khi không còn duy nhất lựa chọn là xe Hàn.