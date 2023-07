Khoảng 650 triệu đồng, chọn Honda BR-V tiêu chuẩn hay Xpander bản đắt nhất?

Người đến sau có thời gian nghiên cứu và cải thiện nhưng kẻ tiên phong vẫn giữ được lợi thế dẫn đầu. Đó là câu chuyện trên thị trường MPV tại Việt Nam. Những năm qua, nhiều sản phẩm được đưa về để "tham chiến" nhưng vẫn chưa có cái tên nào có thể gạt bỏ sự thống trị của Mitsubishi Xpander.

Gần đây nhất là Honda BR-V, được ra mắt tại Việt Nam vào 4/7. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 2 phiên bản gồm G và L, có giá bán lần lượt là 661 triệu đồng và 705 triệu đồng.

Mức giá trên cao hơn tương đối so với Xpander (555-658 triệu đồng), bù lại "tân binh" có điểm nhấn là gói công nghệ an toàn Honda Sensing được trang bị trên cả 2 phiên bản. Vậy sẽ ra sao khi đặt bản tiêu chuẩn của BR-V (G) lên bàn cân cùng bản cao nhất của Xpander (AT Premium)?

Honda BR-V G và Mitsubishi Xpander AT Premium đều nhập khẩu nguyên chiếc nên không được giảm 50% lệ phí trước bạ theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoại thất "kẻ tám lạng, người nửa cân"

Sẽ khó đi đến kết luận cuối cùng về yếu tố thẩm mỹ vì mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau. Xét về trang bị ngoại thất, bản tiêu chuẩn của BR-V không hề thua kém bản cao nhất của Xpander.

Mitsubishi Xpander đang dẫn dầu phân khúc MPV cỡ nhỏ với 6.036 xe được bán ra, tính hết 5 tháng đầu 2023 (Ảnh: Mitsubishi).

Cả 2 mẫu xe đều được trang bị đèn trước/sau LED, đèn LED định vị ban ngày và mâm hợp kim 17 inch. Trong đó, BR-V G nhỉnh hơn với đèn pha/cos tự động thích ứng, thuộc gói Honda Sensing. Còn đèn chiếu sáng của Xpander AT Premium chỉ có tự động bật/tắt, không tự chỉnh chiếu xa, chiếu gần.

La-zăng 17 inch trên Honda BR-V tiêu chuẩn có thiết kế phay xước y hệt bản cao nhất (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Bù lại, Mitsubishi Xpander AT Premium có điểm hơn là đèn sương mù, thực dụng hơn trong những chuyến đi xa, dù chỉ được trang bị bóng halogen. Với BR-V G, người dùng vẫn có thể độ thêm nếu muốn nhưng sẽ tốn thêm chi phí.

Honda BR-V G có kích thước tổng thể nhỏ gọn hơn một chút so với Mitsubishi Xpander AT Premium. Điều này đem lại khả năng di chuyển trong đô thị linh hoạt hơn cho mẫu MPV đến từ nhà Honda nhưng có thể khiến không gian bên trong sẽ có phần hạn chế.

Ngoại thất BR-V G Xpander AT Premium Dài x rộng x cao (mm) 4.490 x 1.780 x 1.685 4.595 x 1.750 x 1.750 Khoảng sáng gầm (mm) 207 225 La-zăng 17 inch 17 inch Phanh trước Đĩa Đĩa Phanh sau Tang trống Tang trống Cụm đèn trước LED LED Projector Tự động bật/tắt Thích ứng Theo thời gian Đèn sương mù Không Halogen Đèn định vị ban ngày LED LED Đèn hậu LED LED Nội thất là điểm trừ của Honda BR-V tiêu chuẩn Do là bản tiêu chuẩn, không gian bên trong của Honda BR-V có nhiều hạn chế, chưa thể so được với biến thể cao nhất của Xpander. Thậm chí ở bản L cao cấp nhất, BR-V cũng thua thiệt ở một số điểm. Nội thất của Mitsubishi Xpander AT sẽ rộng rãi hơn một chút so với Honda BR-V G Dù sở hữu vô-lăng bọc da nhưng BR-V G chỉ có ghế nỉ còn Xpander lại được bọc da. Cả 2 mẫu xe đều có bảng đồng hồ dạng analog kết hợp màn TFT 4,2 inch sau vô-lăng nhưng Xpander AT Premium có màn hình giải trí 9 inch, lớn hơn trang bị trên BR-V G. Ngoài ra, Mitsubishi Xpander còn có điểm nhấn là phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động. Đây là trang bị được khách Việt ưa chuộng trong những năm gần đây. Cụm đồng hồ trên Honda BR-V hiển thị một số thông tin cơ bản như tốc độ, vị trí cần số, tua máy… Dù là bản tiêu chuẩn nhưng vô-lăng của Honda BR-V vẫn có đầy đủ nút bấm (Ảnh: Nguyễn Lâm). Hệ thống điều hòa chỉnh cơ trên Honda BR-V G có tính năng Max Cool cho khả năng làm lạnh nhanh (Ảnh: Nguyễn Lâm). Khách Việt có thể bọc da cho ghế của BR-V G tại các garage tư nhân với chi phí khoảng 10 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nội thất BR-V G Xpander AT Premium Chiều dài cơ sở (mm) 2.700 2.775 Chất liệu vô-lăng Da Da Bảng đồng hồ Analog + TFT Analog + TFT Chất liệu ghế Nỉ Da Màn hình giải trí 7 inch 9 inch Kết nối Apple CarPlay/Android Auto Có Có Hệ thống loa 6 6 Tựa tay hàng ghế đầu Có Có Tựa tay hàng ghế sau Không Có Điều hòa Chỉnh cơ, giao diện điện tử Chỉnh cơ, giao diện điện tử Đề nổ nút bấm Có Có Chìa khóa thông minh Có Có Phanh tay điện tử Không Có Động cơ là điểm cộng của Honda BR-V Honda BR-V và Mitsubishi Xpander đều được trang bị động cơ xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L. Xét trên thông số kỹ thuật, BR-V có sức mạnh nhỉnh hơn đối thủ cả về công suất lẫn mô-men xoắn, hứa hẹn những pha tăng tốc hay khả năng leo đèo tốt hơn. Hộp số của BR-V là loại vô cấp CVT, đem lại khả năng vận hành êm ái. Với những người thích "ăn chắc mặc bền", loại tự động 4 cấp của Xpander sẽ tạo cảm giác yên tâm hơn, nhất là nếu sử dụng xe với tần suất cao. Khoang động cơ của Honda BR-V (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Vận hành BR-V G Xpander AT Premium Động cơ Hút khí tự nhiên, 1.5L Hút khí tự nhiên, 1,5L Công suất tối đa

(mã lực) 119 104 Mô-men xoắn cực đại

(Nm) 145 141 Hộp số Vô cấp CVT Tự động 4 cấp Hệ dẫn động Cầu trước Cầu trước Trang bị an toàn của Xpander chưa bằng đối thủ Nhờ gói công nghệ Honda Sensing, Honda BR-V sẽ có điểm sáng khi đặt cạnh Mitsubishi Xpander, kể cả ở bản tiêu chuẩn. Thậm chí với những tính năng cơ bản, BR-V cũng có phần nhỉnh hơn khi có tới 4 túi khí, trong khi Xpander chỉ có 2 túi khí ở bản cao nhất.