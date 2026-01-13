VinFast ZGoo: Mẫu xe điện dành cho học sinh

Khi bước vào trung học phổ thông, nhu cầu đi lại của học sinh tăng lên rõ rệt, trong khi việc phụ thuộc hoàn toàn vào đưa đón không còn phù hợp. Xe máy điện dành cho học sinh đáp ứng nhu cầu này với đặc tính tốc độ vừa phải, dễ sử dụng, chi phí năng lượng thấp và phù hợp xu hướng sống xanh.

VinFast Zgoo tốc độ vừa phải, dễ sử dụng, chi phí năng lượng thấp (Ảnh: VinFast).

Bởi vậy, phân khúc xe máy điện dành cho học sinh những năm gần đây chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt là với sự tham gia của các thương hiệu uy tín với chuỗi sản phẩm được đầu tư chỉn chu. Trong số đó, mẫu xe vừa ra mắt thị trường VinFast ZGoo thu hút sự quan tâm từ phụ huynh có nhu cầu mua xe điện cho con.

Mua xe cho con, an toàn là điều tiên quyết

Chị Đặng Tiểu Minh, sống tại TPHCM, vừa mua một chiếc VinFast ZGoo cho con gái đang học lớp 10 sử dụng. Theo chị, là bậc cha mẹ, việc giao chiếc xe đầu tiên cho con luôn đi kèm những lo lắng về an toàn.

“Trong tầm giá 13-15 triệu đồng, đa số mẫu xe máy điện khác trên thị trường sử dụng pin ắc-quy, trong khi ZGoo sử dụng pin LFP 1,2 kWh hiệu quả và an tâm hơn. Gia đình tôi đã dùng chiếc VinFast Evo200 gần 2 năm nay, thấy pin LFP ổn định, bền và an toàn nên tôi tiếp tục tin tưởng”, chị Minh phân tích.

Pin LFP đang trở thành tiêu chuẩn mới trong ngành công nghiệp xe điện với đặc tính ổn định nhiệt, độ bền cao. Ở VinFast Zgoo, pin LFP được đặt dưới sàn xe, giúp hạ thấp trọng tâm xe, mang lại sự cân bằng tốt hơn khi vận hành.

Về hiệu năng, ZGoo được trang bị động cơ Inhub công suất tối đa 1.100W, tốc độ tối đa 39 km/h, đảm bảo học sinh luôn di chuyển trong ngưỡng an toàn. Ngoài ra, xe còn tích hợp 2 chế độ lái: Eco (tiết kiệm) và Sport (thể thao) để tùy chỉnh trải nghiệm lái xe phù hợp theo tình huống di chuyển.

Chị Minh cho rằng, quãng đường 70km cho mỗi lần sạc đầy của ZGoo là đủ với các bạn học sinh. “Nhà tôi cách trường học của con 4km, nên tầm vận hành 70km rất thoải mái. Sạc một lần đã có thể đi được 4-5 ngày”, chị nói thêm.

Tiện dụng, dễ vận hành và tiết kiệm

Không chỉ đáp ứng yêu cầu của phụ huynh về an toàn và công nghệ, VinFast ZGoo còn được thiết kế và tính toán kỹ lưỡng để phù hợp với thói quen của lứa tuổi và tăng tính thuận tiện khi sử dụng cho các bạn học sinh.

Cụ thể, màn hình HMI LED Color cung cấp các thông tin trực quan và rõ ràng, tránh mất tập trung khi cầm lái. Cốp 14 lít đủ sức chứa cho một chiếc ba lô nhỏ, áo khoác, hoặc các vật dụng cá nhân cần thiết khác, giải quyết vấn đề mang vác cồng kềnh.

VinFast ZGoo có thiết kế trẻ trung, phù hợp với học sinh (Ảnh: VinFast).

“Sàn xe rộng là một điểm cộng rất thực tế. Con gái tôi có thể đặt hẳn chiếc ba lô học sinh lên đó, không cần phải đeo nặng khi lái xe”, chị Minh đánh giá.

Cũng theo chị, ZGoo trọng lượng vừa phải, giúp con chị có thể dắt hoặc quay đầu xe dễ dàng. Đây cũng là yếu tố quan trọng đối với học sinh, hay những người chưa có kinh nghiệm điều khiển khi chuyển từ xe đạp sang xe máy điện.

Theo quan điểm của chị Minh, VinFast ZGoo tiện dụng, không tốn nhiều tiền bảo dưỡng, lại vận hành êm, sạch.

“Chuyển sang xe máy điện là cách hay để dạy con về trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Khi con sử dụng một phương tiện không xả khói bụi, con sẽ ý thức hơn về việc bảo vệ môi trường, từ đó hình thành lối sống xanh của con sau này”, chị Minh chia sẻ.

VinFast ZGoo được phân phối với giá niêm yết 14,9 triệu đồng. Khách hàng mua xe trong năm 2026 được hưởng ưu đãi 6% trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, ưu đãi thêm 2% giá trị xe, tương đương lệ phí trước bạ. Ngoài ra, khách hàng còn được bảo lãnh mua xe 0 đồng với lãi suất ưu đãi và sạc pin miễn phí đến hết 31/5/2027.

Với loạt ưu điểm nổi trội và chi phí nhiên liệu gần như bằng 0, ZGoo đang trở thành một mẫu xe điện được quan tâm khi vừa đảm bảo an toàn cho các em học sinh, vừa giúp phụ huynh yên tâm.