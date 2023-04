VinFast VF 9, Xpander Cross 2023 và loạt xe mới, khách Việt thêm lựa chọn

Bất chấp tình hình khó khăn chung của toàn thị trường ô tô Việt Nam, nhiều hãng xe vẫn quyết định giới thiệu sản phẩm mới trong tháng 3/2023. Tuy rằng đa phần là bản nâng cấp của các dòng xe sẵn có nhưng trong đó vẫn có những cái tên lần đầu xuất hiện.

Mitsubishi Xpander Cross 2023

Được giới thiệu vào ngày 27/2/2023 nhưng phải sang tháng 3, Mitsubishi Xpander Cross 2023 mới xuất hiện rộng rãi tại hệ thống đại lý trên toàn quốc. Đây là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) với một số điểm mới, giá bán lẻ đề xuất tăng 10 triệu đồng so với trước đây, lên mức 698 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander Cross 2023 cạnh tranh trực tiếp với Toyota Veloz Cross CVT Top cũng có giá bán 698 triệu đồng (Ảnh: Lâm-chan).

Tổng thể ngoại thất của Xpander Cross 2023 vẫn giữ nguyên giống đời cũ nhưng cụm đèn chiếu sáng trước được đổi sang loại LED chữ "T" giống Xpander mới đã ra mắt Việt Nam. La-zăng vẫn là loại 17 inch nhưng có kiểu dáng mới.

Nội thất cũng thay đổi với thiết kế giống Xpander, vô-lăng đổi sang loại 4 chấu giống Mitsubishi Pajero Sport, nằm ở phía sau là bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch. Màn hình giải trí 9 inch đặt nổi có kết nối Apple CarPlay/Android Auto và ngoài ra, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động và bệ tỳ tay trung tâm cũng là trang bị mới.

Nội thất của Mitsubishi Xpander Cross 2023 (Ảnh: Lâm-chan).

Về khả năng vận hành, xe tiếp tục sử dụng động cơ xăng, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L có công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 141Nm. Hộp số vẫn là loại tự động 4 cấp chứ không được nâng cấp lên vô cấp CVT như xe tại Indonesia.

Điểm nhấn đáng chú ý ở Mitsubishi Xpander Cross 2023 là sự xuất hiện của hệ thống vào cua chủ động (Active Yaw Control), tự động can thiệp vào phanh ở bánh trước khi phát hiện tình trạng thiếu lái giúp xe vào cua mượt mà hơn. Bên cạnh đó, hệ thống treo cũng được cải tiến giống Xpander mới nhằm hạn chế tiếng ồn từ khung gầm dội vào khoang lái.

Range Rover Sport 2023

Ra mắt vào ngày 3/3, Range Rover Sport 2023 được phân phối với 4 phiên bản cùng giá bán tiêu chuẩn khởi điểm từ 7,329 tỷ và cao nhất lên tới 8,569 tỷ đồng, đắt gần gấp đôi so với các đối thủ như Mercedes-Benz GLS hay BMW X5.

Nếu cộng thêm một số tùy chọn chính hãng, giá bán của Range Rover Sport 2023 có thể lên tới hơn 8,9 tỷ đồng (Ảnh: Lâm-chan).

Ở lần nâng cấp này, Range Rover Sport được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ MLA-Flex tương tự chiếc Range Rover, làm nền tảng cho nhiều công nghệ hỗ trợ lái như hệ thống treo khí nén có khả năng thích ứng, bánh sau đánh lái tới 7,3 độ.

Nội thất của Range Rover Sport 2023 đem tới cảm giác ngập tràn công nghệ với bảng đồng hồ kỹ thuật số 13,7 inch sau vô-lăng, màn hình giải trí có kích cỡ lên tới 13,1 inch (Ảnh: Lâm-chan).

Range Rover Sport 2023 có 2 tùy chọn hệ truyền động P360 hoặc P400. Trong đó ở bản First Edition cao cấp nhất, xe sử dụng động cơ xăng, 6 xi-lanh, dung tích 3.0L cho công suất tối đa 395 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 550Nm. Hộp số là loại tự động 8 cấp, đi kèm hệ dẫn động 2 cầu AWD.

Ngoài ra, xe còn được tích hợp bộ tăng áp điện 48V có tác dụng hỗ trợ động cơ tăng tốc. Theo công bố của nhà sản xuất, Range Rover Sport First Edition 2023 có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 5,7 giây trước khi đạt vận tốc tối đa là 242 km/h.

Toyota Hilux 2023

Từng tạm ngừng phân phối tại Việt Nam ở năm 2022 do động cơ không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro5, Toyota Hilux quay trở lại mảnh đất hình chữ "S" trong những ngày cuối tháng 3/2023. Xe được phân phối với duy nhất 1 phiên bản 2.4L 4x2 AT cùng giá bán 852 triệu đồng, tăng mạnh tới 178 triệu đồng so với đời cũ.

Toyota Hilux 2023 đã về đại lý nhưng chỉ có 1 bản duy nhất, giới tư vấn bán hàng các bản cao cấp hơn sẽ được đưa về sau (Ảnh: Dung Kim).

Phản ứng của người dùng Việt trước Toyota Hilux 2023 khá thất vọng. Nguyên nhân là bởi dù tăng giá mạnh nhưng phiên bản này không có nhiều điểm mới đáng chú ý.

Cụ thể, cụm đèn chiếu sáng trước được nâng cấp từ halogen lên LED Projector và bổ sung thêm đèn phanh trên cao dạng LED. Các trang bị còn lại không có gì thay đổi, nội thất vẫn là ghế nỉ, vô-lăng urethane, bảng đồng hồ dạng analog kết hợp TFT 4,2 inch, màn hình giải trí 7 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, phanh tay truyền thống, điều hòa chỉnh cơ.

Phiên bản 2.4L 4x2 AT của Toyota Hilux 2023 không được trang bị gói công nghệ Toyota Safety Sense dù có giá bán cao (Ảnh: Dung Kim).

Bên dưới nắp ca-pô, phiên bản này của Hilux sử dụng động cơ dầu, dung tích 2.4L tạo ra công suất tối đa 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp về hệ dẫn động cầu sau.

Ford Everest Wildtrak 2023

Ford Everest là cái tên không hề xa lạ với thị trường Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung này được bổ sung phiên bản Wildtrak giống mẫu bán tải Ranger. Xe được chốt giá 1,499 tỷ đồng cho màu sơn đen cơ bản và với ngoại thất màu cam vàng, người dùng cần chi thêm 7 triệu đồng.

Ford Everest Wildtrak 2023 được ra mắt khách Việt vào ngày 24/3 vừa qua (Ảnh: FVN).

Về cơ bản, đây là phiên bản Titanium+ với ngoại thất/nội thất được làm mới theo phong cách Wildtrak đặc trưng của mẫu bán tải Ranger. Phần đầu xe gây ấn tượng với ốp mặt ca-lăng hình chữ "H" trải từ lưới tản nhiệt xuống cản trước đem lại diện mạo khỏe khoắn hơn cho mẫu SUV đến từ thương hiệu Mỹ, mâm hợp kim tuy vẫn có kích thước 20 inch nhưng sở hữu thiết kế mới.

Nội thất của xe sử dụng tông màu đen chủ đạo, trang trí bằng các đường chỉ màu cam, ghế ngồi của xe theo logo Wildtrak ở phần mặt lưng. Đằng sau vô-lăng vẫn là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, màn hình trung tâm là loại 12 inch đặt dọc tích hợp hệ thống giải trí SYNC 4A có kết nối Apple CarPlay/Android Auto.

Nội thất của Ford Everest Wildtrak 2023 (Ảnh: FVN).

Ford Everest Wildtrak 2023 sử dụng động cơ dầu, tăng áp kép Bi-Turbo, dung tích 2.0L có công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 500Nm. Hộp số là loại tự động 10 cấp, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh.

VinFast VF 9

Không hẳn là lần đầu ra mắt Việt Nam nhưng ở ngày 27/3, những chiếc VinFast VF 9 thuộc bản thương mại đầu tiên đã chính thức được bàn giao cho các khách hàng tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM (mỗi nơi 9 xe).

VF 9 là mẫu SUV điện có kích cỡ to nhất trong dải sản phẩm thuần điện của VinFast. Xe được trang bị động cơ điện có công suất tối đa 300kW (402 mã lực) và mô-men xoắn cực đại đạt 620Nm. Bộ pin có dung lượng 92kWh cho phạm vi hoạt động lên đến 438km sau một lần sạc đầy ở bản Eco tiêu chuẩn và 423km ở bản Plus (theo tiêu chuẩn WLTP).

Sau lễ bàn giao xe tại 3 thành phố lớn, các showroom trên toàn quốc của VinFast sẽ triển khai hoạt động giao xe cho khách hàng theo thứ tự đặt cọc (Ảnh: VF).

Giá bán lẻ đề xuất (không kèm pin) của VinFast VF 9 Eco và Plus lần lượt là 1,491 tỷ và 1,685 tỷ đồng. Nếu mua đứt pin, chi phí người dùng cần bỏ ra tương ứng là 1,97 tỷ và 2,178 tỷ đồng.

Khách đặt mua VinFast VF 9 không kèm pin trước ngày 1/9/2022 có thể chọn lựa giữa 2 gói thuê pin. Đầu tiên là gói cố định không giới hạn số km có phí 3,091 triệu đồng/tháng; thứ hai là gói linh hoạt 1,1 triệu đồng cho 500km/tháng, đi quá sẽ tính phí 2.200 đồng/km.

Khách đặt sau mốc thời gian trên sẽ chỉ còn gói cố định 6,49 triệu đồng/tháng, không giới hạn số km.