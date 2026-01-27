VinFast VF 9: Giá lăn bánh từ 1,3 tỷ đồng, miễn phí sạc tới giữa năm 2027

Lợi thế về giá và chi phí sử dụng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, anh Hòa, tư vấn bán hàng tại một đại lý kinh doanh ô tô ở TPHCM, cho biết lượng khách hàng quan tâm muốn chốt xe trước Tết để đi du xuân, về quê ngày càng lớn.

Trong đó, số khách tìm hiểu về các dòng xe cao cấp, đặc biệt là mẫu SUV 7 chỗ VinFast VF 9 tăng mạnh so với các năm trước.

“VF 9 là mẫu xe phù hợp để sử dụng cho gia đình nhiều thế hệ muốn đi chơi xa nên thời điểm cuối năm, cận Tết, khách hàng rất quan tâm. Hơn nữa, hiện tại VinFast ưu đãi cho người dùng”, anh Hòa chia sẻ.

Giá xe VF 9 đang ở mức tốt thời điểm cận Tết Bính Ngọ (Ảnh: VinFast).

Anh cho biết với mức giá 1,499 tỷ đồng cho bản Eco và 1,699 tỷ đồng cho bản Plus, VinFast VF 9 vốn là mẫu xe có giá cạnh tranh trong phân khúc E-SUV. Trong những tuần cuối năm, khách hàng còn được hưởng mức giá lăn bánh đặc biệt tốt nhờ một loạt chính sách ưu đãi cộng dồn.

Cụ thể, nhờ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, người mua VF 9 trong năm 2026 được hỗ trợ 10% giá xe, đồng thời có thể lựa chọn mua trả góp chỉ từ 0 đồng vốn đối ứng.

Đối với những khách hàng mua xe và xuất hóa đơn tới 10/2, đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TPHCM sẽ được tặng thêm 70 triệu đồng dưới dạng điểm VPoint để sử dụng tại các thương hiệu thuộc Vingroup và đối tác.

Các dòng xe điện đang được miễn 100% lệ phí trước bạ tới hết tháng 2/2027, đưa giá lăn bánh xe giảm còn 1,3-1,5 tỷ đồng.

Ngoài những ưu đãi về giá, yếu tố kinh tế nhất trên xe điện là chi phí vận hành. VinFast đang áp dụng chính sách miễn phí sạc đến hết ngày 30/6/2027 tại các trạm công cộng V-Green trên toàn quốc. Điều này đồng nghĩa, trong khoảng 1,5 năm tới, chủ xe VF 9 gần như không phải lo lắng về chi phí năng lượng hàng tháng.

Chi phí bảo dưỡng và bảo trì của xe điện cũng là một điểm cộng lớn bởi cấu tạo đơn giản. Người dùng VF 9 chỉ cần mang xe tới xưởng định kỳ mỗi 15.000km hoặc 1 năm, tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc.

Nội thất xe sang, xịn, ở phân khúc cao cấp nhất của VinFast (Ảnh: VinFast).

Động cơ hơn 400 mã lực, lái 120 km/h vẫn ổn định

Ở cả 2 phiên bản, VinFast VF 9 được trang bị hệ dẫn động hai mô-tơ điện với công suất 402 mã lực. Sức mạnh này giúp chiếc SUV nặng hơn 3 tấn tăng tốc ấn tượng ngay cả khi chở full tải (toàn bộ tải trọng) và hành lý.

Song song đó, khung gầm đầm chắc cùng hệ thống treo bóng hơi cũng mang lại sự ổn định cho chiếc SUV đầu bảng của VinFast.

“Trên cao tốc, ở tốc độ 120km/h mà cảm giác lái vẫn nhẹ nhàng và an toàn như đang đi 50-60km/h”, host (người dẫn) kênh Anh Thợ Điện cho biết.

Bên cạnh đó, hàm lượng công nghệ trên VF 9 cũng gây ấn tượng với giới chuyên gia, đặc biệt là hệ thống hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS). Trên các cung đường trường, tính năng hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng hoạt động mượt mà, giúp người lái giảm tải căng thẳng đáng kể.

“Độ an toàn của ADAS trên VF 9 được đánh giá rất cao, thậm chí xe có thể can thiệp mạnh mẽ để kéo vô lăng lại làn ban đầu nếu phát hiện khoảng cách vượt xe phía sau chưa an toàn”, reviewer (người đánh giá) Tony Phùng nhận định.

Từ tháng 1/2026, VF 9 càng trở nên thông minh hơn với gói tính năng VF Connect thế hệ mới, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như trợ lý ảo thông minh tích hợp AI tạo sinh; quản lý, giám sát xe từ xa; cảnh báo xâm nhập; hỗ trợ chỉ đường và nhắc nhở người lái; Wi-Fi Hotspot và kho ứng dụng giải trí phong phú…

Với mức giá lăn bánh chỉ từ 1,3 tỷ đồng trong thời điểm trước Tết, đi kèm chi phí vận hành gần như bằng 0 và trải nghiệm tiện nghi, VinFast VF 9 đang là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng tìm kiếm trải nghiệm di chuyển đẳng cấp song hành cùng tính kinh tế.