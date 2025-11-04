VinFast VF 9 chinh phục khách hàng Hà Nội qua loạt bài lái thử đầy cảm xúc

Loạt bài thử sức mạnh của VF 9

Diễn ra từ 31/10 đến 2/11, sự kiện lái thử mẫu SUV điện VinFast VF 9 thu hút đông đảo người dân Thủ đô đến tham dự tại khuôn viên sân vận động Mỹ Đình. Đây là dịp để khách hàng Việt được trực tiếp cầm lái mẫu xe cao cấp nhất trong dải sản phẩm ô tô điện VinFast.

Ngoài VF 9, sự kiện còn mang đến cơ hội trải nghiệm chuyên sâu các mẫu xe VF 7 và VF 8 - những lựa chọn nổi bật trên thị trường xe điện hiện nay.

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng rất nhiều khách hàng đã tới sự kiện để được tự tay trải nghiệm VF 9 và nhiều mẫu xe điện VinFast (Ảnh: VinFast).

Ban tổ chức đã thiết kế riêng cung đường thử với nhiều bài lái thử khác nhau, mô phỏng các điều kiện vận hành thực tế. Mỗi bài thử giúp khách hàng cảm nhận một khía cạnh khác nhau trong khả năng vận hành an toàn và tiện nghi của mẫu SUV thuần điện này.

Loạt bài thử bắt đầu bằng bài slalom và đường gồ ghề (Ảnh: VinFast).

Sau một thời gian làm quen xe, ở bài slalom, người tham dự đánh lái zích zắc qua các cọc tiêu để kiểm tra độ nhạy vô lăng, khả năng cân bằng và hệ thống treo khí nén. Dù có kích thước lớn, VF 9 vẫn thể hiện sự linh hoạt và chính xác trong từng cú đánh lái.

Tiếp đó, bài đường gồ ghề (mogul test) mô phỏng địa hình lượn sóng cao khoảng 10 cm giúp người lái cảm nhận độ đầm chắc, ổn định của khung gầm và hệ thống treo, cũng như sự êm ái trong khoang cabin.

Bài tăng tốc và thử độ ồn giúp người lái cảm nhận rõ khả năng cách âm và sức mạnh của VF 9 (Ảnh: VinFast).

Bài tăng tốc được nhiều người đánh giá là phần thử đầy phấn khích. Với công suất 402 mã lực và mô men xoắn 620 Nm từ hai mô tơ điện, VF 9 tăng tốc mạnh mẽ nhưng vẫn êm ái, thể hiện rõ ưu thế của xe điện. Sau đó, người lái chuyển sang bài thử độ ồn, giữ tốc độ ổn định để cảm nhận khả năng cách âm vượt trội - yếu tố quan trọng của một mẫu SUV cao cấp.

Ở những bài thử cuối cùng, khách hàng sẽ được thử khả năng ổn định, bám đường trên VinFast VF 9 (Ảnh: VinFast).

Bài đường trơn trượt với điều kiện mặt đường ướt là nơi hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) và cân bằng điện tử của VF 9 phát huy hiệu quả, giúp xe ổn định, bám đường tốt và an toàn. Hệ thống phân bổ lực kéo thông minh giúp người lái dễ dàng kiểm soát trong mọi tình huống.

Với loạt bài lái thử thực chiến, khách hàng có thể cảm nhận đầy đủ khả năng vận hành của các mẫu xe điện VinFast (Ảnh: VinFast).

Trong bài phanh tái sinh, khách hàng được hướng dẫn nhả chân ga để trải nghiệm công nghệ thu hồi năng lượng khi giảm tốc. Xe tự động hãm lại, chuyển đổi động năng thành điện năng để sạc cho pin, giúp tối ưu quãng đường di chuyển. Đây là một trong những công nghệ đặc trưng của dòng xe điện VinFast.

Ngoài ra, người tham dự còn được hướng dẫn trải nghiệm một số tính năng trong gói ADAS - hệ thống hỗ trợ lái nâng cao gồm đọc biển báo giao thông, cảnh báo va chạm và hỗ trợ giữ làn đường. Những tính năng này thể hiện định hướng phát triển xe thông minh của VinFast, hướng đến an toàn và tiện ích cho người dùng.

Không chỉ được trực tiếp cầm lái, khách hàng còn có cơ hội ngồi ghế sau VF 9 để cảm nhận sự thoải mái, yên tĩnh và sang trọng trong khoang hành khách, trải nghiệm thường chỉ có trên các dòng xe hạng sang.

Ấn tượng khi cầm lái, an toàn khi ngồi sau

Khả năng vận hành thực tế của xe điện VinFast đã chinh phục đông đảo khách hàng có mặt tại sự kiện. Anh Tống Đức Công Minh (quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, anh muốn trải nghiệm thực tế để đánh giá khả năng vận hành và cảm giác lái của một mẫu xe điện, đồng thời kiểm chứng mức độ hoàn thiện của một chiếc xe “make in Việt Nam”.

Anh Tống Đức Công Minh (Hà Nội) cảm thấy ấn tượng với dàn sản phẩm xe điện VinFast sau khi lái thử (Ảnh: VinFast).

“Khi được trải nghiệm tất cả các bài thử với ba mẫu xe VF 8, VF 7 và VF 9, tôi thấy rất ấn tượng với khả năng vận hành, trang bị an toàn và thiết kế của các sản phẩm xe điện VinFast”, anh Minh cho hay.

Anh Đàm Quang Duy (Quảng Ninh) nhận xét VF 9 là một mẫu xe cho cảm giác an toàn khi ngồi hàng sau và mạnh mẽ khi cầm lái (Ảnh: VinFast).

Di chuyển từ Quảng Ninh tới sự kiện để thử xe điện, anh Đàm Quang Duy đánh giá cao mô hình trải nghiệm này. “Tôi rất bất ngờ với cách tổ chức của VinFast, chu đáo, nhiệt tình và nhiều hoạt động hấp dẫn. Các bài thử được thiết kế đa dạng, nêu bật được toàn bộ sức mạnh, tính năng của xe.

Tôi thích nhất bài slalom, giúp cảm nhận rõ hệ thống treo, cảm giác lái và tính năng an toàn của xe rõ rệt. Một điều nữa khiến tôi cảm thấy ấn tượng là cảm giác an toàn, an tâm khi ngồi sau”, anh Quang Duy nhận định.

Vũ Đăng Hải, một khách hàng trẻ cũng tới lái thử và trải nghiệm mẫu VF 9 (Ảnh: VinFast).

Đồng quan điểm, một bạn trẻ khác là Vũ Đăng Hải (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ cảm giác ấn tượng với VF 9 sau khi được lái thử: “VF 9 hoàn thiện khá ổn, khoang lái rộng rãi và công nghệ tốt hơn hẳn mẫu xe Subaru Forester 2.0i-L EYESIGHT tôi đang sử dụng”.

Không chỉ là dịp để người dùng kiểm chứng sức mạnh và công nghệ trên các mẫu xe VinFast, chương trình còn góp phần lan tỏa xu hướng sử dụng xe điện tại Việt Nam - nơi ngày càng nhiều khách hàng tìm kiếm lựa chọn di chuyển bền vững, an toàn và phù hợp với tương lai giao thông xanh.