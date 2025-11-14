VinFast VF 8 ghi điểm ở phân khúc SUV 1 tỷ đồng

Mẫu xe nổi bật với những trang bị hiện đại

Trên hành trình phượt xuyên Việt mới đây, reviewer (người sản xuất nội dung trải nghiệm) Dương "Dê" đã có dịp trải nghiệm chiếc VinFast VF 8 phiên bản mới nhất. Điều gây ấn tượng với anh là trải nghiệm vận hành mạnh mẽ nhưng nhàn nhã của mẫu SUV điện 5 chỗ của VinFast.

“Tôi thử không tác động mà xe vẫn tự động giữ khoảng cách, giữ làn, vô lăng rất ổn định, an toàn và tiện lợi”, anh Dương nhận xét.

VF 8 có công suất 402 mã lực và mô men xoắn cực đại 620 Nm, mang lại khả năng tăng tốc nhanh khi vận hành. Anh Dương nhận xét đây là một trong những mẫu xe có sức mạnh nổi bật trong phân khúc.

VF 8 được người dùng đánh giá cao (Ảnh: VinFast).

Không chỉ mạnh mẽ, VF 8 còn sở hữu loạt công nghệ an toàn và thông minh như 11 túi khí, ADAS cấp độ 2 với hàng chục tính năng hỗ trợ lái tiên tiến, trợ lý giọng nói bằng tiếng Việt, giúp người dùng rảnh tay trong nhiều tác vụ.

Anh Đức Văn, một chủ xe VF 8 ở Nghệ An cho biết rất thích điều hòa trên VF 8 bởi sạch như điều hòa gia đình, tạo cảm giác dễ chịu và không bị khô. VF 8 còn có chế độ cắm trại, cho phép cả gia đình nghỉ ngơi thoải mái trong xe.

Với anh, mọi chuyến hành trình với VF 8 đều thoải mái và tiện lợi, nhất là với hệ thống trạm sạc rộng khắp, từ thành phố tới các xã miền núi của V-Green. “VinFast bây giờ đã mở rất nhiều trạm sạc nên không còn ngại việc sạc trên đường nữa. Chỉ cần bấm ứng dụng là có thể tìm được trạm sạc gần nhất. Sạc nhanh khoảng 30 phút là đi được thoải mái vài trăm cây số, rất tiện lợi”, anh Đức Văn bổ sung.

Ưu đãi lớn: Giá lăn bánh dưới 1 tỷ đồng, chi phí vận hành gần bằng 0

VF 8 nổi bật với sức mạnh động cơ và các công nghệ hiện đại, đồng thời có mức giá và chi phí vận hành được đánh giá hợp lý. Hiện tại, VinFast niêm yết VF 8 Eco ở mức 1,019 tỷ đồng và VF 8 Plus ở mức 1,199 tỷ đồng. Khi mua xe, khách hàng có thể tiết kiệm tới 143,88 triệu đồng nhờ chương trình miễn 100% lệ phí trước bạ.

VinFast áp dụng hàng loạt ưu đãi cho VF 8 (Ảnh: VinFast).

VinFast còn tung hàng loạt ưu đãi gồm: 4% giá trị xe theo chương trình “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh” lần 3; 70 triệu đồng khi “Thu xăng đổi điện”; phiếu ưu đãi nghỉ dưỡng tại Vinpearl, có thể quy đổi thành tiền mặt trị giá 50 triệu đồng; 50 triệu đồng (dưới dạng điểm VinClub) khi đăng ký xe ở Hà Nội hoặc TPHCM.

Nhờ chương trình ưu đãi, mức giá lăn bánh thực tế của VF 8 hiện ở mức dưới 1 tỷ đồng, tạo ra lựa chọn cạnh tranh trong phân khúc D-SUV với trang bị đầy đủ và hiện đại.

Với chính sách sạc miễn phí được VinFast duy trì đến 30/6/2027, reviewer Dương "Dê" cho biết trong chuyến xuyên Việt gần đây, anh đã tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể. Ngoài ra, chi phí bảo dưỡng của xe điện cũng ở mức thấp so với thông thường, góp phần giảm gánh nặng vận hành cho người dùng.

Với thiết kế sang trọng, hiệu suất vượt trội, công nghệ an toàn cao cấp và mức giá lăn bánh dưới 1 tỷ đồng đi kèm chi phí vận hành thấp, VF 8 đang là một trong những mẫu SUV 5 chỗ đáng cân nhắc trên thị trường.