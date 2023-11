Phiên bản Plus sử dụng mâm 20 inch, được trang bị 2 động cơ điện với thông số công suất và mô-men xoắn gấp đôi bản Base. Dẫn động 2 cầu toàn thời gian, vận tốc tối đa được nâng lên 175km/h và thời gian tăng tốc 0-100km/h rút còn 5,8 giây. Bộ pin lớn hơn (75,3kWh so với 59,6kWh) nên VF 7 Plus đi được 431km sau mỗi lần sạc đầy (Ảnh: VF).